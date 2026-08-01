Esplosione in un locale nel centro di Mosca in Russia, tre morti e diversi feriti di varia gravità

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un’esplosione si è verificata vicino a un locale all’aperto in Piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca in Russia, provocando tre morti e almeno 15 feriti. In corso le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare la causa. Sul luogo dell’incidente sono presenti investigatori del ministero dell’Interno e dei servizi di emergenza.

L’esplosione in un bar di Mosca

“Gli agenti della Direzione Generale del Ministero degli Interni della Russia per Mosca stanno lavorando sul luogo dell’incidente, vicino all’edificio 1 in Piazza Kudrinskaya”, ha fato sapere l’agenzia Tass.

“Secondo le informazioni disponibili, oggi intorno alle 20:10, vicino al ristorante all’aperto, si è verificata un’esplosione che ha provocato tre morti e 15 feriti di varia gravità”, ha dichiarato l’ufficio stampa senza precisarne le cause.

ANSA

L’esplosione sarebbe avvenuta davanti al Balzi Rossi, ristorante di cucina italiana, non lontano dalla stazione della metropolitana Barrikadnaja.

Come riporta Sky TG24, secondo il canale Telegram Baza, l’esplosione si sarebbe verificata nell’area esterna del ristorante, dove al momento dello scoppio era in corso un evento privato.

Una task force investigativa della Direzione Generale del ministero degli Interni della Russia, insieme a funzionari dei servizi di emergenza della capitale, sta lavorando sul posto.

I soccorsi ai feriti

Per Interfax, i feriti stanno ricevendo le cure mediche necessarie. A dichiararlo ai giornalisti è stato Alexei Kuznetsov, collaboratore del ministero della Salute.

“Le vittime dell’esplosione del ristorante di Mosca stanno ricevendo tutte le cure mediche necessarie”, ha affermato Kuznetsov.

Il Balzi Rossi è un locale di cucina italiana e mediterranea, guidato da uno chef italiano, che occupa il piano terra di uno dei grattacieli staliniani – le celebri “sette sorelle” – che sorgono nel cuore della capitale.

Il bilancio dei feriti potrebbe essere più alto di quello comunicato dalle autorità: si parla di oltre venti persone coinvolte, una delle quali si troverebbe in stato di morte clinica, come riferito dal canale Mash. Nessuna di queste indicazioni ha finora ricevuto conferma ufficiale.

L’incendio e l’esplosione

Nel locale è divampato un incendio, al quale i vigili del fuoco hanno assegnato il terzo livello di complessità.

Le cause della deflagrazione non sono state ufficialmente comunicate: secondo una prima ipotesi riferita dal canale Telegram Mash, all’origine dello scoppio ci sarebbe stata una fuga di gas.

L’esplosione ha avuto anche ripercussioni sulla circolazione nella zona di piazza Kudrinskaya, dove il traffico è stato temporaneamente interrotto in diversi punti lungo l’Anello dei Giardini (Garden Ring), tra via Barrikadnaja e le strade limitrofe.