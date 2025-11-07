Esplosione in un condominio a Rivarolo Canavese vicino a Torino, feriti marito e moglie: lei è grave

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La mattina di venerdì 7 novembre si è verificata un’esplosione in una palazzina di Rivarolo Canavese, comune in provincia di Torino. Il bilancio è di due feriti, marito e moglie, si tratterebbe di due 70enni: la donna sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. L’ipotesi è quella della fuga di gas nel loro alloggio al secondo piano. Il condominio, che di piani ne conta quattro, è stato evacuato: indagini affidate ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Ivrea.

L’esplosione, boato fortissimo

L’esplosione si sarebbe verificata in via Farina 13, intorno alle 7, secondo quanto riferito da ANSA.

A lanciare l’allarme sarebbero stati i residenti, spaventati dal forte boato.

La deflagrazione ha fatto finire vetri, arredi e l’intero muro della cucina nel cortile del condominio.

Come stanno i feriti

I due feriti sarebbero gli inquilini dell’appartamento al secondo piano, dove si sarebbe verificata l’esplosione.

Si tratterebbe, scrive il Corriere, di una coppia di 70 anni, marito e moglie.

Ad avere la peggio sarebbe stata la donna, trasportata in ospedale con l’elisoccorso: nessuno dei due, secondo il Corriere della Sera, sarebbe in pericolo di vita.

L’ipotesi della fuga di gas

Il sindaco di Rivarolo Canavese, Martino Zucco Chinà, ha riferito che sono state fatte evacuare 5 famiglie, in via precauzionale.

Un portavoce Italgas, citato da ANSA, ha informato che, dai primi rilievi, risulta che gli impianti di pertinenza della società sono esterni all’appartamento e risultano integri: la causa sarebbe dunque da ricercare in un possibile malfunzionamento dell’impianto interno o di un’apparecchiatura.

Il primo cittadino ha aggiunto che l’esplosione potrebbe essere stata causata “dalla bombola di gas della cucina“.