Esplosione in una casa di Aramo vicino Pescia, morto un uomo rimasto intrappolato: possibile fuga di gas
In seguito all'esplosione di una casa di Aramo vicino Pescia un uomo è morto dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie: la situazione
Un uomo è morto in seguito a un’esplosione avvenuta in una casa della frazione montana di Aramo vicino Pescia, nella provincia di Pistoia. In base alle prime informazioni riferite dai Vigili del Fuoco, la probabile causa della deflagrazione, a cui è seguito anche un incendio, è una fuga di gas.
- Un uomo trovato morto nell'esplosione di Aramo vicino Pescia
- La nota dei Vigili del Fuoco sull'esplosione ad Aramo
- L'esplosione nel Barese ad Adelfia a gennaio
Un uomo trovato morto nell’esplosione di Aramo vicino Pescia
Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco all’interno della casa di Aramo in cui, attorno alle 5 del mattino di martedì 10 marzo, si è verificata un’esplosione.
In base a quanto appreso dall’agenzia ANSA, nell’abitazione esplosa ad Aramo risulta residente solo un uomo. Saranno i successivi accertamenti, però, a stabilire se il cadavere rinvenuto appartenga o meno proprio a quella persona.
La nota dei Vigili del Fuoco sull’esplosione ad Aramo
I Vigili del Fuoco hanno documentato il loro intervento per l’esplosione avvenuta ad Aramo sui social.
Nel messaggio, pubblicato alle 7,42 del mattino di martedì, si legge che la causa è probabilmente legata a una fuga di gas. Dopo l’esplosione si è verificato un incendio all’interno dell’abitazione, una palazzina rurale ai margini del bosco, fuori dal centro abitato, che è parzialmente crollata.
L’esplosione nel Barese ad Adelfia a gennaio
A fine gennaio un altro edificio era crollato per un’esplosione, sempre causata da una fuga di gas, ad Adelfia, nel Barese.
Dopo lo scoppio e il crollo dell’edificio erano stati individuati i corpi senza vita di una coppia di anziani.
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.