Esplosione in una città costiera sul Golfo di Hormuz in Iran, morte quattro persone a Bandar Abbas

Esplosione in Iran in un edificio nella città di Bandar Abbas, sulla costa del Golfo. La televisione di Stato ha riferito che lo scoppio ha avuto luogo in un palazzo di otto piani. Uccisa un’intera famiglia mentre è stata smentita la notizia della morte di un comandante pasdaran.

L’esplosione a Bandar Abbas

L’esplosione ha distrutto due piani dell’edificio, diversi veicoli e negozi nella zona di Moallem Boulevard nella città. Le squadre di soccorso e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per fornire assistenza.

L’esplosione parrebbe esser stata causata da una fuga di gas nella quale sono morti 4 membri di una famiglia.

Lo ha riferito il capo dei vigili del fuoco, citato dal Teheran Times, aggiungendo che due persone sono state salvate da sotto le macerie e si tratta di un bambino di 3 anni e una donna.

Smentita la notizia della morte del comandante pasdaran

Sui social erano circolate voci secondo cui nell’esplosione sarebbe rimasto ucciso il generale Alireza Tangsiri, comandante della marina dei pasdaran.

L’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim ha affermato che le notizie sui social media secondo cui il generale Tangsiri sarebbe stato preso di mira nell’esplosione sono “completamente false“.

Esplosioni in diverse altre città in Iran

Oltre all’episodio a Bandar Abbas, dalle cause ancora in fase di accertamento e i feriti in ospedale, esplosioni sono state segnalate anche nelle città di Khorramshahr e Abadan, nella provincia sud-occidentale del Khuzestan, a circa 50 chilometri dalle acque del Golfo Persico.

Irna ha riferito che gli incidenti sono stati collegati agli esplosivi rimasti dalla guerra Iran-Iraq degli anni ’80, vicino alla zona di confine con l’Iraq.

Un’altra esplosione si è verificata nella città provinciale di Ahvaz, nel Khuzestan, uccidendo quattro persone, “collegata a una fuga di gas”, come riportato dai media statali.

Con l’escalation della tensione tra Iran e Stati Uniti in questi giorni, si sono verificati rumori di esplosioni e l’attivazione del sistema di difesa a Teheran, nonché forti esplosioni nella parte orientale della capitale, dove si trovano alcuni siti nucleari, nei giorni scorsi. Esplosioni sono state udite anche in altre città, tra cui Dezful e Isfahan, su cui il governo non ha rilasciato dichiarazioni.

Intanto The Times of Israel ha fatto sapere che Israele non è coinvolto negli avvenimenti in Iran.