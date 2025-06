Esplosione in una palazzina a Sassari, Antonio Lambroni estratto vivo ma è grave: tetto crollato sulle auto

Paura a Sassari intorno alle 12.30 di lunedì 30 giugno, quando un’esplosione in una palazzina all’angolo tra via Principessa Maria e via Don Minzoni ha provocato il crollo del tetto e danni ingenti a veicoli e abitazioni. A causare la deflagrazione è stata una bombola di gas, non una perdita dalla rete cittadina, come precisato dalla società distributrice Medea. Un uomo, il 62enne Antonio Lambroni, è stato estratto vivo da sotto le macerie: è in gravissime condizioni.

Esplosione in una palazzina a Sassari

Come riporta Ansa, l’allarme è scattato quando i vigili del fuoco sono intervenuti per un sospetto di fuga di gas.

Ma durante le operazioni, la deflagrazione ha colpito con violenza l’edificio, distruggendo la mansarda e facendo precipitare calcinacci e detriti sulla strada sottostante. Due auto posteggiate sono state gravemente danneggiate.

L’esplosione è avvenuta all’angolo tra via Don Minzoni e via Principessa Maria a Sassari

All’interno dell’appartamento si trovava un uomo, sassarese, che ora lotta tra la vita e la morte. I soccorritori hanno lavorato per ore tra le macerie per trovare l’uomo, ricoverato d’urgenza in ospedale.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale.

Un uomo gravemente ferito: ricoverato in ospedale

Antonio Lambroni si trovava nella cucina della mansarda al secondo piano ed è stato estratto dai vigili del fuoco in condizioni gravissime, con ustioni e contusioni multiple.

Secondo i primi rilievi, sarebbe l’unica persona coinvolta direttamente nell’incidente.

Sollievo per il figlio dell’uomo, che ha riferito subito sulla presenza del padre e ha vissuto con disperazione il tempo trascorso prima che i vigili riuscissero a entrare: lo riporta L’Unione Sarda.

La chiamata ai vigili del fuoco e le auto distrutte

L’esplosione è avvenuta poco dopo l’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti a seguito di una chiamata che segnalava un forte odore di gas.

Subito dopo, lo scoppio ha sventrato tetto e mura della mansarda, proiettando in strada detriti e pezzi di facciata. Diverse auto parcheggiate sono state distrutte.

L’area è stata immediatamente transennata e messa in sicurezza. Sul posto, a coordinare le operazioni di soccorso, anche il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia.

Il comunicato della società del gas

Una nota ufficiale della società Medea Gas, il principale operatore della Sardegna, ha escluso responsabilità della rete di metano.

“L’appartamento non risulta allacciato alla rete cittadina di distribuzione del metano. La causa dell’esplosione è da attribuire ad altra fonte”, si legge nel comunicato.