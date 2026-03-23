Esplosione in una palazzina ad Anzio, ancora fiamme il giorno dopo: danni ingenti per 21 famiglie

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nel primo pomeriggio di domenica, una forte esplosione ha generato paura tra i condomini di una palazzina di Anzio, a sud di Roma. Al secondo piano della palazzina 42/A di Corso Italia, uno scaldabagno con bombola è esploso, causando un ampio incendio che ha coinvolto un totale di tre appartamenti. Nella mattinata di lunedì, i proprietari degli appartamenti che sono rientrati per iniziare a ripulire hanno notato un nuovo principio di incendio, che è stato spento in autonomia.

Nuove fiamme nella palazzina

Dopo un pomeriggio di paura, lunedì 23 marzo è iniziato con un fumo sospetto sopra la palazzina coinvolta dall’esplosione in Corso Italia. Fumo nero è stato visto uscire dagli appartamenti dove è esplosa la bombola e si sono poi generate le fiamme.

I residenti della palazzina, tornati in mattinata a controllare le abitazioni dopo una notte passata a dormire in macchina, ospitati in strutture di accoglienza o da parenti, hanno notato il fumo e hanno chiamato i soccorsi.

Virgilio Giorgia Bonamoneta

La telefonata al 112 li ha messi in contatto con i vigili del fuoco, che avrebbero però dichiarato di non poter intervenire senza l’ok da parte della centrale di Roma.

Incendio spento con un estintore

Il racconto che arriva dai presenti è quello di “una gestione lenta dei soccorsi”. Ha stupito molto l’assenza dei vigili del fuoco subito dopo l’esplosione, considerando la vicinanza tra il distaccamento di Anzio in via Anteo e la palazzina dell’incidente in Corso Italia, che distano meno di cinque minuti a piedi e due con i mezzi.

Un testimone ha raccontato ai nostri microfoni di essersi ritrovato sotto la palazzina quando ha visto uscire del fumo nero dall’appartamento. “Ho chiamato il 112 e loro hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Dopo un quarto d’ora nessuno era ancora arrivato“. Si è quindi diretto alla vicina centrale, ma qui gli sarebbe stato comunicato che dovevano attendere l’ok di Roma per agire.

A questo punto, insieme a un vicino di casa, ha preso un estintore di proprietà e sono saliti nell’appartamento dal quale usciva il fumo. Le fiamme stavano nuovamente avvolgendo un materasso nell’abitazione. “Quando sono arrivati dopo un’ora, ormai l’avevamo spento”, ha concluso.

Bilancio delle vittime

Il bilancio dei feriti resta stabile. Una donna di cinquant’anni è stata trasportata d’urgenza in ospedale per via delle gravi ustioni. Al momento non risulta in pericolo di vita.

Altri due sono i feriti. Un ragazzo di nazionalità nigeriana è stato medicato e si è poi allontanato dalla struttura sanitaria. Le famiglie evacuate hanno passato la notte in macchina o dai parenti, mentre quelle con bambini piccoli sono state alloggiate in strutture sociali.

Cosa è successo?

Si parla di esplosione di uno scaldabagno. Secondo le testimonianze dei vicini, che hanno seguito le operazioni dei vigili del fuoco, dall’appartamento sono state estratte diverse bombole, oltre una decina.

Il numero è elevato per un appartamento di quelle dimensioni, dove al massimo potevano servire uno scaldabagno, una stufetta e la cucina. L’ipotesi fra i condomini, non ancora ufficiale, è che venissero ricaricate in casa e questa operazione potrebbe aver generato l’esplosione e le conseguenti fiamme.

Si attende l’arrivo degli esperti, tra vigili del fuoco e polizia, al fine di stabilire dinamiche e responsabilità. Ascoltati i residenti, per chiarire i motivi dietro la presenza dell’elevato numero delle bombole.