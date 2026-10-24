Esplosione in una palazzina di Ostia, feriti e famiglie evacuate: ipotesi di una bomba carta, la ricostruzione

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Paura a Ostia, sul litorale romano, dove una forte esplosione ha danneggiato l’ingresso di una palazzina di cinque piani nella serata di venerdì. Il bilancio è di due persone ferite e 11 famiglie evacuate, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo stabile rimuovendo alcune bombole di gas. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di una bomba carta di grosse dimensioni, ma la dinamica e le eventuali responsabilità sono ancora tutte da chiarire.

Esplosione a Ostia, cosa è successo

L’esplosione si è verificata intorno alle 21.40 in una palazzina di cinque piani situata tra via Vasco de Gama e via dei Velieri, a Ostia, sul litorale di Roma.

Il forte boato ha provocato danni all’ingresso dell’edificio, facendo scattare l’allarme e richiamando sul posto numerose squadre di soccorso.

Secondo quanto riferito da Adnkronos, l’episodio ha reso necessario evacuare 11 famiglie che si trovavano all’interno dello stabile.

La priorità dei soccorritori è stata mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni delle persone coinvolte, evitando ulteriori rischi legati alla presenza di bombole di gas negli appartamenti.

La prima ricostruzione dei fatti è stata riportata anche da RomaToday, che riferisce di un’esplosione particolarmente violenta, capace di danneggiare l’androne della palazzina.

Due feriti, un uomo trasportato in ospedale

Il bilancio dell’esplosione è di due persone ferite, come confermato da RomaToday.

Un uomo di 58 anni è stato soccorso dopo essere rimasto coinvolto nel crollo e nei detriti provocati dalla deflagrazione. Estratto dalle macerie, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Grassi di Ostia in codice rosso.

Anche una giovane donna è rimasta ferita ed è stata medicata sul posto dal personale sanitario del 118.

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori dell’Ares 118, la Polizia di Stato e la Polizia Locale. I pompieri hanno prestato assistenza alle persone coinvolte e avviato le operazioni necessarie per ridurre i rischi all’interno dell’edificio.

Evacuate 11 famiglie, portate all’esterno le bombole di gas

Per precauzione, le 11 famiglie presenti nella palazzina sono state fatte uscire dagli appartamenti.

I vigili del fuoco hanno inoltre recuperato e portato all’esterno alcune bombole di gas presenti nello stabile, così da scongiurare ulteriori pericoli durante le verifiche tecniche.

L’area interessata dalla deflagrazione è stata transennata e la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire gli interventi di soccorso, la messa in sicurezza dell’edificio e i rilievi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia scientifica, impegnata negli accertamenti utili a ricostruire l’accaduto.

Le indagini e le ipotesi della bomba carta

Tra le prime ipotesi investigative c’è quella di un ordigno rudimentale, probabilmente una bomba carta di grosse dimensioni. Secondo la ricostruzione pubblicata da RomaToday, il dispositivo sarebbe stato collocato all’ingresso della palazzina e poi fatto esplodere, provocando i danni all’androne.

La natura dell’esplosione e le modalità dell’episodio sono ora al centro degli accertamenti: gli investigatori stanno cercando di ricostruire la sequenza dei fatti e di individuare eventuali persone coinvolte.

Gli inquirenti hanno già ascoltato alcuni inquilini dello stabile e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati potrebbero aiutare a individuare eventuali movimenti sospetti prima e dopo la deflagrazione.

Tra le piste che vengono prese in considerazione ci sarebbe anche quella di un possibile atto intimidatorio collegato alle dinamiche criminali del territorio. Si tratta, però, di un’ipotesi investigativa ancora da verificare.