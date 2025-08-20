Esplosione in una palazzina di via Dalmazia a Cagliari, feriti gravi ed edificio distrutto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È esplosa una palazzina a Cagliari. In via Dalmazia si è verificata un’esplosione che ha distrutto una palazzina e provocato il ferimento di almeno due persone. Tra queste una è in gravi condizioni a causa delle ustioni subite. I testimoni hanno parlato di un forte boato, come di un terremoto. L’ipotesi è una fuga di gas.

Esplosione a Cagliari

I testimoni hanno riferito di aver sentito un forte boato, come di un terremoto e di aver visto finestre rompersi e porte scardinarsi per via dell’onda d’urto. È accaduto nella tarda mattinata di mercoledì 20 agosto, nel quartiere di via Dalmazia a Cagliari.

Il forte boato è stato dovuto a un’esplosione che ha distrutto una palazzina e ferito almeno due persone. Sul posto sono intervenute squadre di soccorso del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Quest’ultime si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’esplosione e non escludono nessuna ipotesi, anche se le dinamiche sembrano propendere per l’ipotesi della fuga di gas.

Un ticchettio sospetto

Al momento ci sono ancora pochi dettagli in merito all’esplosione che ha distrutto la palazzina in via Dalmazia. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso ed è presto quindi per parlare di cosa abbia prodotto l’esplosione. Gli esperti dovranno infatti analizzare l’edificio e ascoltare i testimoni per ricostruirne la dinamica.

Iniziano però a circolare le testimonianze dei presenti. I racconti dimostrano quanto il boato sia stato forte e sentito anche da molto lontano. Secondo alcuni le finestre sono esplose e le porte sono state scardinate dal loro posto.

Altri parlano invece di suoni, come di un ticchettio, prima dell’esplosione vera e propria. La teoria più accreditata è quella di un problema legato alla bombola del gas posizionata sulla terrazza al secondo piano. Il ticchettio potrebbe quindi fare riferimento al suono del fornello che viene acceso.

Come stanno i feriti

Con i soccorsi ancora in corso, i dati sui feriti potrebbero non essere definitivi. Al momento si parla di due feriti. Uno ha riportato ustioni di primo grado al viso e all’addome, i medici l’hanno stabilizzato ed è stato trasferito con urgenza all’ospedale.

L’altra persona invece ha riportato una ferita alla gamba e stordimento dovuto a inalazione di fumo. È stata curata sul posto e ha scelto di non farsi portare al pronto soccorso.