Esplosione in una villetta a Bagnatica vicino Bergamo, un ferito estratto dalle macerie

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In una villetta di Bagnatica, nella provincia di Bergamo, si è verificata un’esplosione. Una donna ferita è stata estratta dalle macerie dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto, in via Isolabella, con diverse squadre di soccorso. Trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita. La causa dell’esplosione potrebbe essere una fuga di gas.

Esplosione in una villetta di Bagnatica: cosa è successo

L’esplosione si è verificata attorno alle ore 6,30 di martedì 27 maggio al piano terra di una villetta in via Isolabella a Bagnatica, in provincia di Bergamo. Il boato ha svegliato la città. Le macerie sono finite anche nei pressi delle case vicine e altre abitazioni adiacenti sono state interessate dall’esplosione.

Stando a quanto riportato da L’Eco di Bergamo, in base alle prime informazioni all’origine dello scoppio ci sarebbe una fuga di gas.

Fonte foto: Vigili del Fuoco

La villetta interessata dall’esplosione avvenuta a Bagnatica, in provincia di Bergamo, attorno alle ore 6,30 di martedì 27 maggio. I Vigili del Fuoco hanno estratto una donna ferita dalle macerie. Non è in pericolo di vita.

Un ferito estratto dalle macerie dopo l’esplosione a Bagnatica

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti i Vigili del Fuoco con cinque squadre provenienti da diverse zone.

L’intervento, che ha visto in azione anche le squadre Usar (Urban Search & Rescue), si è concentrato sulla famiglia residente nella villetta coinvolta nell’esplosione: quattro persone (mamma, papà e due figli) sono state messe in salvo. La donna è stata estratta dalle macerie dai Vigili del Fuoco e trasferita in ospedale. Le sue condizioni di salute sono buone: non è in pericolo di vita.

I Vigili del Fuoco stanno procedendo alla messa in sicurezza preliminare dell’edificio. Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti anche i Carabinieri.

La situazione a Bagnatica dopo l’esplosione nella villetta

Bergamonews ha aggiunto ulteriori dettagli sull’esplosione avvenuta in una villetta di Bagnatica, in provincia di Bergamo, nelle prime ore del mattino di martedì 27 maggio.

Si sta procedendo a evacuare le abitazioni vicine alla villetta coinvolte dall’esplosione. Il gas è stato chiuso in tutto il complesso residenziale, dove sono presenti circa una trentina di appartamenti che saranno sottoposti a controlli per capire eventuali pericoli imminenti.