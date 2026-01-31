Esplosione nel barese ad Adelfia, crolla un edificio: individuati i corpi di due anziani

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, dopo una esplosione forse causata da una bombola di gas. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, individuati i corpi di due vittime. La struttura si trova in via Oberdan. Sul posto anche i carabinieri.

L’esplosione dell’edificio ad Adelfia

L’esplosione si è verificata la mattina del 31 gennaio in un immobile in via Oberdan ad Adelfia, nel barese.

L’ipotesi è che lo scoppio possa essere stato causato da una bombola di gas in uno degli appartamenti della struttura.

Su posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

La struttura crollata è una vecchia costruzione a un paio di piani nel centro di Adelfia, il comune si trova a una ventina di chilometri da Bari.

Le vittime del crollo

I residenti delle abitazioni vicino al luogo dell’esplosione sono stati fatti allontanare.

L’esplosione si sarebbe verificata nell’appartamento di una coppia di anziani che, dopo una serie di ricerche, sono stati individuati privi di vita.

“È stata appena recuperata la seconda salma, quindi è confermato che ci sono due deceduti“, ha detto l’assessore Cistulli.

I due corpi, ha spiegato, “sono uno lontano dall’altro, però al momento non abbiamo altre specifiche, perché non riescono ancora a entrare all’interno dell’abitato”.

L’assessore ha confermato che “l’edificio non è crollato. Stanno verificando, c’è il capo dell’ufficio tecnico e con i vigili del fuoco stanno verificando la staticità dell’immobile. È sventrato, però fortunatamente i solai sembrano aver retto. Le due vittime sono ancora all’interno al momento, le hanno individuate ma non sono state ancora estratte dall’edificio”.

Sulle cause dell’esplosione, pare che fosse in corso un’operazione di sostituzione della bombola di gas che lo stesso anziano aveva comprato questa mattina.

Le vittime sono Rocco Lotito, di 89 anni, e Antonetta Costantini, di 92, marito e moglie.

A seguito all’esplosione si è verificato un incendio dal quale si è sprigionata una densa colonna di fumo.

Complesse le operazioni di spegnimento dell’incendio con i vigili del fuoco che hanno raggiunto l’abitazione anche dai tetti adiacenti.

L’indagine sulle cause

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’esplosione, mentre proseguono le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Due settimane fa si è verificato un episodio simile in Toscana, un palazzo è esploso a causa di una fuga di gas a Il Matto ad Arezzo.