Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti due arresti a Catania dove la Polizia di Stato ha sventato un furto aggravato ai danni di un tabacchino in via Carlo Forlanini. Due uomini, entrambi catanesi di 36 anni e 43 anni, sono stati fermati mentre cercavano di impossessarsi di pacchi di sigarette e denaro, dopo aver fatto esplodere un distributore automatico. Un terzo complice è riuscito a fuggire ed è attualmente in fase di identificazione.

Il tentativo di furto e l’esplosione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, quando il personale di un istituto di vigilanza ha notato movimenti sospetti presso un tabacchino situato in via Carlo Forlanini, nel cuore di Catania. L’allarme è stato immediatamente trasmesso alla sala operativa della Questura, che ha inviato sul posto le pattuglie della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

I malviventi avevano pianificato il colpo nei minimi dettagli, prendendo di mira il distributore automatico del tabacchino per appropriarsi di pacchi di sigarette dal valore commerciale significativo. Per portare a termine il furto, i due uomini e il loro complice hanno utilizzato un ordigno rudimentale, che hanno fatto esplodere, mettendo a rischio la sicurezza dei passanti e causando danni alla struttura.

L’intervento della Polizia e la fuga del terzo complice

Grazie alla tempestività dell’intervento, gli agenti hanno circondato la zona, bloccando tutte le possibili vie di fuga. Sono riusciti così a sorprendere i due catanesi mentre erano ancora intenti a sottrarre denaro e sigarette dal distributore appena fatto esplodere. Il terzo uomo, che si trovava a bordo di un’auto, ha abbandonato i complici e si è dato alla fuga non appena ha notato l’arrivo delle forze dell’ordine. Le ricerche per identificarlo sono tuttora in corso.

Le verifiche degli artificieri e della Polizia Scientifica

Considerata la pericolosità dell’azione, è stato richiesto l’intervento della squadra artificieri della Polizia di Stato per accertare la presenza di eventuali residui o parti inesplose dell’ordigno. Gli specialisti hanno effettuato i rilievi necessari, mentre la Polizia Scientifica ha provveduto a ulteriori verifiche in laboratorio per garantire la sicurezza dell’area e raccogliere elementi utili alle indagini.

Le misure cautelari e le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

I due uomini sono stati tratti in arresto con l’accusa di furto aggravato e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Il procedimento si è svolto con rito direttissimo: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 43enne gli arresti domiciliari, mentre per il 36enne sono stati stabiliti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora.

IPA