Esplosione nell'azienda chimica Naniken a Zocco di Erbusco vicino Brescia, grave uno dei 5 operai feriti

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una forte esplosione ha colpito l’azienda chimica Naniken intorno alle ore 7.30 del 13 marzo. Lo stabilimento si trova a Zocco, frazione della città di Erbusco, in provincia di Brescia. Sarebbero cinque gli operai feriti, uno in condizioni molto gravi. In corso gli accertamenti per comprendere la causa dell’esplosione dello stabilimento che si occupa di lavorazione di sostanze a base di ammonio.

Esplosione vicino a Erbusco, cosa è successo

Come riporta Prima Brescia, l’esplosione presso lo stabilimento a Zocco di Erbusco avrebbe divelto e frantumato i vetri del capannone.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti Vigili del Fuoco, l’unità specializzata NBCR, Nucleare Biologico Chimico Radiologico, e Carabinieri.

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Allertate ARPA Lombardia e ATS per effettuare verifiche ambientali e sanitarie.

Da valutare anche una possibile intossicazione a causa delle sostanze utilizzate all’interno della fabbrica.

Le condizioni degli operai

Dopo i primi soccorsi, sarebbero cinque le persone ricoverate.

Come riporta ItalPress, quattro sarebbero in codice verde lieve, mentre una persona sarebbe stata portata in ospedale in codice giallo.

Brescia Today aggiunge che l’operaio avrebbe riportato escoriazioni e traumi al volto e alla testa.

Non risulterebbe essere in pericolo di vita.

All’interno dell’azienda erano presenti 15 dipendenti che sarebbero stati fatti uscire nel parcheggio.

Attorno allo stabile sarebbe stata predisposta una zona di sicurezza a causa della possibile presenza di ammoniaca nell’aria.

Le cause dell’esplosione

Le indagini sull’esplosione a Zocco di Erbusco, in provincia di Brescia, sarebbero in corso.

Diverse squadre di vigili del fuoco sarebbero stati impegnati nella messa in sicurezza dell’intera area.

Non si conoscono le cause dell’esplosione.

Come riporta Brescia Today, le prime ricostruzioni parlano di un incidente ad un forno dello stabilimento che avrebbe provocato fumo, fiamme e una fuga di sostanze chimiche.

Subito dopo la deflagrazione, sarebbero state attivate tutte le procedure di sicurezza previste per gestire emergenze di questo tipo.