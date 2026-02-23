Esplosione nell'azienda farmaceutica Frau Pharma ad Agrate Brianza, operai feriti: uno è grave

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un’esplosione ha colpito l’azienda farmaceutica Frau Pharma di Agrate Brianza (Monza e Brianza) mentre al suo interno si trovavano tre operai. Uno di essi è stato trasportato in codice rosso, gli altri due in codice giallo. Per il momento non sono note le cause dell’esplosione.

Incendio in un’azienda di Agrate Brianza

I fatti risalgono alle 17:20 di lunedì 23 febbraio. Tre operai addetti alle pulizie, mentre erano impegnati nella manutenzione di un macchinario usato per aspirare i liquidi, sono stati travolti da un’esplosione all’interno dell’azienda Frau Pharma di Agrate Brianza (Monza e Brianza).

Come anticipato e come riportato da Repubblica, due degli operai sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo, il terzo di essi invece è arrivato al pronto soccorso in codice rosso.

Il quotidiano locale MB News fa sapere che i soccorsi si sono attivati immediatamente. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco insieme al personale sanitario AREU, che si è subito adoperato per una prima assistenza medica sul posto.

L’area è stata messa in sicurezza con l’intervento delle forze dell’ordine. Gli operai coinvolti, secondo Repubblica e il Corriere della Sera, hanno 19, 31 e 44 anni.

I soccorsi

Per garantire al meglio i rilievi e la messa in sicurezza dello stabilimento e dell’area interessata dall’evento è intervenuto anche il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei vigili del fuoco di Milano.

Imponenti sono i numeri della macchina dei soccorsi: un’automedica, due autopompe, un’autoscala, un carro soccorso e un’autobotte pompa – come scrive Il Giorno – e le operazioni sono ancora in corso.

Le ipotesi sulle cause dell’esplosione

Secondo le prime ipotesi riportate da Il Giorno, dato che i tre operai erano impegnati con un macchinario per l’aspirazione dei liquidi non si esclude che l’innesco sia arrivato da un contatto tra sostanze e il dispositivo utilizzato.

La Frau Pharma, del resto, è un’azienda che dal 2011 è specializzata nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di articoli farmaceutici. L’operaio più grave si trova ricoverato presso il Niguarda di Milano con ustioni sul 50% del corpo.