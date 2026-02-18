Esplosione nella cabina di un camion all'interporto di Bentivoglio, grave l'autista: intossicato e ustionato

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una violenta esplosione ha distrutto la cabina di un camion parcheggiato nell’area di carico e scarico dell’Interporto di Bentivoglio, in provincia di Bologna. L’incidente si è verificato nella tarda serata del 17 febbraio e ha provocato il ferimento grave dell’autista, un uomo di 67 anni di origine turca che ha riportato ustioni estese e con una forte intossicazione da fumo. A causare la deflagrazione potrebbe essere stato un fornelletto a gas.

Incidente Interporto Bentivoglio, cosa è successo

Come riporta l’ANSA, secondo una prima ricostruzione, l’esplosione all’Interporto di Bentivoglio sarebbe stata preceduta da un incendio sviluppatosi all’interno della cabina del camion.

L’autista stava utilizzando un fornelletto a gas per preparare la cena quando si sarebbe verificato un malfunzionamento.

Le fiamme si sarebbero propagate rapidamente, investendo sia il conducente sia il mezzo.

Successivamente sarebbe avvenuta l’esplosione della bombola di gas, che ha generato una deflagrazione particolarmente violenta.

L’onda d’urto ha coinvolto anche altri due autoarticolati parcheggiati nelle immediate vicinanze.

I mezzi, fortunatamente vuoti al momento dell’accaduto, hanno riportato danni ma non si registrano ulteriori feriti.

I soccorsi

Come riportato da Il Resto del Carlino, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con più mezzi di emergenza.

L’autista è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in codice rosso.

I vigili del fuoco sono arrivati con diverse squadre dai distaccamenti della zona.

Le operazioni si sono concentrate prima sul salvataggio del 67enne e poi sul contenimento e spegnimento dell’incendio.

L’intervento è durato a lungo per evitare che le fiamme si propagassero ad altri mezzi o strutture dell’area logistica.

Le forze dell’ordine hanno delimitato l’area e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il boato avvertito nella pianura bolognese

L’esplosione è stata definita assordante da diversi residenti della zona.

Il boato è stato avvertito anche in vari comuni della pianura bolognese, tra cui Funo, Argelato e San Giorgio di Piano.

Molti cittadini hanno segnalato di aver udito un forte boato poco prima delle 23, accompagnato da una colonna di fumo visibile anche a distanza.

Come sta l’autista

Il camionista di 67 anni resta ricoverato in terapia intensiva.

Ha riportato ustioni estese e una grave intossicazione da fumo.

Le ustioni riportate interessano una parte significativa del corpo.

A peggiore le condizioni di salute dell’autista, un’intossicazione causata dall’inalazione di fumo.

I medici dell’ospedale Maggiore monitorano costantemente il quadro clinico, che al momento rimane critico.

La prognosi è riservata.