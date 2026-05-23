Esplosione nella miniera di carbone di Liushenyu in Cina, all’interno 247 minatori: oltre 80 le vittime

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tragedia in una miniera di carbone a Liushenyu, nel nord della Cina. Un’esplosione ha devastato le gallerie mentre all’interno erano al lavoro 247 operai. Secondo le prime informazioni riportate dall’ANSA, le vittime sarebbero almeno 80. Gran parte dei minatori è stata tratta in salvo, ma decine di operai sono ancora intrappolati.

Esplosione in una miniera di carbone in Cina: tragico bilancio

L’esplosione nella miniera di Liushenyu è avvenuta intorno alle 19:30 di venerdì (ora locale). Nel momento dell’incidente, che sarebbe stato innescato dal gas, erano presenti nelle gallerie 247 operai. Il bilancio delle vittime è andato crescendo con il passare delle ore: prima 8 minatori, poi 50 e infine le ultime informazioni battute dalle agenzie media statali che parlano di 82 vittime.

Le operazioni di soccorso sono partite immediatamente e hanno permesso di portare in salvo centinaia di minatori.

ANSA

La dipendenza cinese dal carbone e gli incidenti nelle miniere

Secondo quanto riportato dall’agenzia Xinhua, prima dell’incidente i livelli di monossido di carbonio nella miniera avevano superato i limiti. L’incidente è avvenuto nello Shanxi, una provincia che ospita circa il 30% della produzione di carbone della Cina. Nonostante i recenti progressi nel settore dell’energia pulita, il carbone resta fondamentale per la gigantesca macchina produttiva cinese.

Non di rado, in questi siti estrattivi si verificano incidenti molto gravi, come accaduto nell’agosto del 2024 nella provincia di Shandong, dove 3 operai sono morti per l’allagamento di una galleria. Pochi mesi prima, a maggio, cinque persone erano rimaste uccise in un incidente nella provincia nordorientale di Heilongjiang, e ad aprile quattro erano decedute in una miniera nella provincia centrale di Hunan.

Numeri in calo rispetto al passato, ma che evidenziano comunque la dipendenza della Cina dall’energia prodotta con il carbone, attualmente pari a circa il 60% della produzione complessiva nazionale.

Il presidente Xi Jinping sollecita un’inchiesta

La causa della tragedia non è ancora chiara, anche se solitamente, all’interno delle miniere di carbone, le esplosioni sono provocate dal metano, chiamato in gergo minerario grisù. Questo gas, inodore e incolore, diventa altamente esplosivo se la concentrazione supera il 5% in volume all’interno di uno spazio chiuso.

Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha ordinato l’avvio di un’ampia operazione di soccorso nella miniera, insieme a un’indagine approfondita per accertare le cause dell’esplosione e individuare le eventuali responsabilità.

Xi Jinping ha inoltre affermato che le autorità di tutto il Paese devono trarre insegnamento dall’incidente, mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e rafforzare le attività di individuazione e rimozione dei potenziali rischi, così da prevenire episodi gravi.