Esplosione nella moschea Gamboru di Maiduguri in Nigeria, numerosi morti nell'ora della preghiera

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è stata una forte esplosione nella moschea di Gamboru a Maiduguri, in Nigeria. I media locali parlano di numerosi morti tra quanti si erano riuniti nell’edificio affollato per l’ora della preghiera. In tanti hanno riportato ferite di varia entità mentre ci sarebbero anche dei sopravvissuti all’attacco. Lo scoppio avrebbe provocato almeno 7 vittime.

Esplosione in moschea

Esplosione in una moschea a Maiduguri, in Nigeria. Media locali, tra cui il Daily Trust, parlano di diversi morti tra i fedeli che erano lì riuniti per la preghiera della sera

Ci sarebbero poi molti feriti di varia entità. Ancora da chiarire cosa abbia provocato lo scoppio: nessuna ipotesi è esclusa, da un attacco kamikaze a un ordigno esplosivo improvvisato esploso.

Morti e feriti a Maiduguri, in Nigeria

Le prime informazioni provenienti dalle forze di sicurezza parlano di sette morti ma non ci sono state conferme da parte delle autorità.

La deflagrazione è avvenuta intorno alle 18.

A essere colpita è la moschea di Gamboru che si trova nell’omonimo mercato, nella città di Maiduguri, la capitale dello Stato di Borno, in Nigeria.

I precedenti

A commentare quanto accaduto è stato il leader della milizia Babakura Kolo che ha descritto quanto accaduto come un attentato dinamitardo.

L’attentato non è stato ancora rivendicato ma non è di certo la prima volta che i luoghi sacri della città di Maiduguri vengono colpiti da attentati suicidi e da ordigni esplosivi improvvisati.

Per decenni, la città del nord-est della Nigeria è stata teatro di un’insurrezione islamista condotta da Boko Haram e dallo Stato Islamico provincia dell’Africa Occidentale (Iswap), partita nel 2009: decine di migliaia di persone sono state uccise in tale contesto che ha anche causato milioni di sfollati.