Esplosione nella stazione sciistica a Crans-Montana in Svizzera, almeno 40 morti e feriti durante il Capodanno

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Quella che avrebbe dovuto essere la notte più festosa dell’anno si è trasformata in tragedia in Svizzera. Proprio mentre erano in corso le celebrazioni di Capodanno, si è verificata un’esplosione all’interno di un bar della stazione sciistica di Crans-Montana. Ancora ignota l’origine dell’esplosione, che ha causato almeno 40 morti e 100 feriti.

Tragedia di Capodanno a Crans-Montana

Circa un centinaio di persone stavano celebrando il nuovo anno al bar Le Constellation di Crans-Montana.

Il locale si trova all’interno di una stazione sciistica della località Svizzera nota proprio per i suoi 140 chilometri di pista.

Getty images Soccorsi nel bar di Crans-Montana, il giorno dopo l’esplosione

Attorno alle ore 1:30 del 1° gennaio 2026, un’esplosione è avvenuta nel seminterrato del bar, scatenando un grande incendio.

Le fiamme si sono rapidamente diffuse ai piani superiori del Le Constellation, distruggendo l’intera struttura.

Crans-Montana è tra le più frequentate zone sciistiche del Vallese, con piste che raggiungono i 3000 metri di altezza e una suggestiva vista sulla Corona Imperiale.

L’esplosione durante i festeggiamenti al bar

Gaetan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, ha dichiarato all’AFP che “c’è stata un’esplosione la cui origine è ancora sconosciuta”.

Le indagini sono in corso per verificare la causa dell’esplosione ma, esclusa la pista terrotistica, si suppone possa essere stata causata da fuochi pirotecnici.

Video postati dagli utenti sui social mostrano le fiamme avvolgere rapidamente l’edificio, con ancora le persone al suo interno.

La tragedia potrebbe essere stata causata dall’esplosione di uno o più ordigni, il primo deflagrato all’1:30.

Secondo quanto riportato da fonti della Radio Television Suisse, si tratterebbe di un incendio di causa accidentale e non dolosa.

40 morti e 100 feriti in Svizzera

“L’intervento è ancora in corso” ha spiegato il portavoce delle forze dell’ordine.

Sul posto dell’incidente si trovano i servizi di emergenza, numerose ambulanze e gli elicotteri di Air-Glaciers.

La polizia svizzera ha istituito una linea di assistenza per i famigliari delle persone che si trovavano nel locale durante la tragedia.

Sarebbero almeno 40 i morti e 100 i feriti, di cui molti in gravi condizioni, secondo quanto dichiarato dalla polizia Vallese.

“Abbiamo un centinaio di feriti, tutti presi a carico in quattro ospedali, Sion, Losanna, Ginevra e Zurigo, molti sono in gravi condizioni” ha detto Frèdèric Gisler, comandante della polizia cantonale vallesana.

Le autorità svizzere parlano di vittime di diversi paesi. “Sono in corso verifiche sull’eventuale coinvolgimento di connazionali in raccordo con le autorità locali” ha scritto la Farnesina sui social.

Ci vorranno “settimane per identificare le vittime” ha dichiarato al Tg2 l’ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado. I corpi sarebbero irriconoscibili a causa delle gravi ustioni.