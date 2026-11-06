Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stato completato poco prima dell’alba l’abbattimento controllato con microcariche esplosive della carreggiata ovest, in direzione Roma, del viadotto Valle dei Fiori sull’autostrada A25 a Pratola Peligna (L’Aquila). L’intervento, spiega una nota di Toto Costruzioni Generali, è risultato “di un’attenta progettazione e di una lunga preparazione che, in poche ore, hanno permesso la riapertura in sicurezza per viaggiatori e maestranze in entrambe le direzioni”.

A25, completato abbattimento carreggiata ovest del viadotto Valle dei Fiori

L’operazione rientra nel piano per l’adeguamento strutturale e la messa in sicurezza sismica dei viadotti di A24 e A25. “La nostra prima dotazione finanziaria ammontava a circa 3 miliardi che abbiamo interamente messo a terra, abbiamo affidato appalti per questa somma. È il primo lotto che parte, gli altri adesso seguiranno a ruota. Penso che nel corso dell’anno prossimo noi questo spettacolo che abbiamo visto oggi lo rivedremo più volte”, ha detto il commissario straordinario Marco Corsini.

Le demolizioni, come riferissce l’ANSA, sono eseguite con demolizione meccanica e abbattimento controllato con esplosivo. I lavori riguardano, per un totale di 2,9 km, 5 coppie di viadotti dell’A25, in Valle Peligna e Marsica, tra le uscite di Avezzano e di Bussi/Popoli nei territori dei Comuni di Celano, Pratola Peligna, Roccacasale e Corfinio.

La rete di Strada dei Parchi, con i 281,4 chilometri complessivi dell’A24 e dell’A25, collega Roma a L’Aquila, Teramo, Chieti, Pescara, ai maggiori centri urbani abruzzesi e a tre Parchi Nazionali, tre Parchi Naturali Regionali e altre Aree protette. Con 175 viadotti e 55 gallerie collega le dorsali costiere della Penisola ed è classificata “infrastruttura strategica ai fini di Protezione Civile“.

La struttura dei viadotti è realizzata con materiali come l’acciaio Corten, scelto per durabilità, elasticità, resistenza agli agenti atmosferici e basso impatto visivo. Le strutture di appoggio degli impalcati sono munite di isolatori sismici, i giunti di dilatazione consentono di assorbire i movimenti del viadotto assicurandone la durata nel tempo.

“Le infrastrutture non sono solo opere fisiche. Sono sistemi complessi – dichiara Alfonso Toto, Chief Strategy Officer di Toto Costruzioni – nei quali convergono progettazione, tecnologia, capacità organizzativa, responsabilità ambientale, sicurezza e conoscenza dei territori. La qualità di un’opera dipende, prima che dai mezzi disponibili, dalla qualità delle persone che la immaginano, la progettano e la realizzano”.

ANSA