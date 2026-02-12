Esplosioni nel furgone con bombole d'ossigeno a Bibbiena vicino Arezzo: 6 feriti, scuola e famiglie evacuate

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un furgone che trasportava bombole di ossigeno è esploso a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Diverse deflagrazioni hanno generato una colonna di fumo visibile a distanza e momenti di paura tra i residenti: 6 feriti, tutti lievi, tra cui un vigile del fuoco. La strada è stata chiusa, evacuate due famiglie: messi in sicurezza anche alcuni alunni di una scuola vicina.

Le esplosioni a Bibbiena

Il panico è scattato alle ore 10:06 di giovedì 12 febbraio, quando in via Michelangelo un furgone, carico di bombole di ossigeno e attrezzature mediche, ha preso fuoco per cause in corso di accertamento.

Secondo quanto riferito da Adnkronos, alcune bombole sarebbero esplose in rapida successione, con almeno 4 boati distintamente avvertiti in varie zone della cittadina.

Subito dopo le esplosioni, il furgone è stato completamente avvolto dalle fiamme.

Anche ANSA conferma che una bombola è esplosa provocando ulteriori deflagrazioni e una densa nuvola nera di fumo. L’episodio si è verificato vicino a una scuola.

Il bilancio: 6 feriti, tra cui un vigile del fuoco

Secondo Adnkronos, i feriti sarebbero 6: tra loro ci sarebbe anche un vigile del fuoco, con problemi a una mano rimediati durante le operazioni di spegnimento.

Anche l’autista del furgone presenterebbe leggere ustioni alle mani e sintomi di intossicazione da fumo, oltre a due mamme e due bambini che si trovavano in un’abitazione vicina al punto dell’esplosione.

Tutti sarebbero stati trasportati all’ospedale di Bibbiena per i controlli di rito.

Strada chiusa, scuola in sicurezza ed evacuazioni

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e 4 ambulanze infermierizzate.

La Asl Toscana Sud Est ha attivato il protocollo per le maxi emergenze.

L’area è stata isolata per consentire le operazioni di soccorso e la strada è stata temporaneamente chiusa.

Il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, ha invitato a evitare spostamenti non urgenti.

Per precauzione, vista la vicinanza con una scuola primaria, gli alunni sono stati messi in sicurezza nei locali di una scuola media: “I bambini stanno tutti bene”, ha comunicato il dirigente scolastico, citato da ANSA.

Due famiglie residenti negli appartamenti interessati dall’incendio sono state evacuate e prese in carico dai servizi sociali del Comune: secondo AGI, saranno temporaneamente sistemate in un albergo della zona.

Le fiamme hanno coinvolto anche alcune auto parcheggiate e altre case della cittadina in provincia di Arezzo.