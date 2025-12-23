Esposto del Codacons sul caso Signorini dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, "fare chiarezza sulle accuse"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sulla vicenda che vede protagonisti Alfonso Signorini e Fabrizio Corona interviene il Codacons. “Abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano, ad AgCom e al Garante per la privacy”, si legge in una nota ufficiale dell’associazione che tutela i diritti degli utenti e dei consumatori. “Chiediamo di fare piena chiarezza sulle notizie emerse nelle ultime ore”, aggiunge il comunicato.

Esposto del Codacons sul caso Signorini

“Chiediamo di fare piena chiarezza sulle notizie emerse nelle ultime ore”, scrive il Codacons sui suoi canali ufficiali.

Il Codacons afferma di agire “nell’esclusivo interesse degli utenti dei servizi media-audiovisivi, degli aspiranti partecipanti ai programmi di intrattenimento“.

ANSA

Fabrizio Corona

Non solo: più in generale, si legge ancora nel comunicato dell’associazione che tutela i diritti degli utenti e dei consumatori, si dice di voler agire per il bene “dell’interesse pubblico alla trasparenza, correttezza e legalità del sistema radiotelevisivo nazionale“.

Le accuse di Corona a Signorini

Il mondo della tv, infatti, è in subbuglio dopo le pesantissime accuse che Fabrizio Corona ha rivolto ad Alfonso Signorini.

L’ex re dei paparazzi ha pubblicato, in una puntata di Falsissimo intitolata “Il prezzo del successo”, una serie di chat attribuite al giornalista che conterrebbero dialoghi di natura esplicitamente sessuale.

Secondo Corona, Signorini avrebbe sfruttato la sua influenza per tentare di ottenere prestazioni intime da alcuni uomini desiderosi di partecipare al Grande Fratello Vip come concorrenti.

“Meccanismi opachi nei processi di casting”

E proprio sulla vicenda che ha visto in questi giorni protagonisti Corona e Signorini, insieme, il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano, ad AgCom e al Garante per la privacy. L’esposto è stato presentato assieme all’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi.

“Sarebbero emerse accuse pubbliche circa l’esistenza di meccanismi opachi nei processi di casting di programmi reality, caratterizzati dall’utilizzo di contatti diretti e informali tra soggetti apicali del sistema televisivo e aspiranti concorrenti”.

Questi meccanismi, sarebbero caratterizzati anche “dalla commistione tra sfera professionale e relazioni personali nonché dal potenziale condizionamento delle possibilità di accesso ai programmi in assenza di criteri di selezione formalizzati, trasparenti e verificabili”, si legge nell’esposto.

Le richieste del Codacons

Nell’esposto si dice anche: “In un contesto caratterizzato da una marcata asimmetria di potere tra selezionatori e aspiranti partecipanti, il rispetto della normativa privacy assume un rilievo rafforzato, poiché il rischio di condizionamenti indebiti o di utilizzi distorti dei dati personali risulta oggettivamente accentuato”.

“Ne discenderebbe, dunque, la necessità di verificare se le procedure di casting adottate prevedano presidi organizzativi adeguati, separazione tra canali personali e istituzionali, tracciabilità delle comunicazioni e piena consapevolezza degli interessati circa le modalità di trattamento dei loro dati”.

“Per questi motivi abbiamo chiesto di verificare l’eventuale sussistenza di ipotesi penalmente rilevanti, considerato che le circostanze rappresentate dalla stampa – ove confermate – potrebbero astrattamente evocare profili di rilievo penale, in particolare in relazione all’eventuale abuso di posizione o di relazioni di potere; alla possibile lesione della libertà di autodeterminazione della persona nonché a condotte idonee a integrare fattispecie penalmente rilevanti”, conclude l’esposto.