Esposto di Evelina Sgarbi contro Domenica In e Rai per la puntata sul padre Vittorio: "Linciaggio mediatico"

Nuova puntata nella scontro tra Evelina Sgarbi e il padre Vittorio con al centro la richiesta di un amministratore di sostegno per il critico d’arte. La ragazza attraverso il suo avvocato ha annunciato un esposto alla Commissione di Vigilanza Rai per quanto avvenuto nell’ultima puntata di Domenica In, in cui si è parlato del caso. Il legale parla di un “linciaggio mediatico di violenza verbale inaudita” nei confronti della 25enne.

Esposto di Evelina Sgarbi contro la Rai

L’avvocato Luca Iacobbi, legale di Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi, ha annunciato che presenterà un esposto alla Commissione di Vigilanza Rai per quanto accaduto ieri, 2 novembre, durante Domenica In su Rai1.

Secondo l’avvocato “nella rete ammiraglia del servizio pubblico si è consumato un linciaggio mediatico di violenza verbale inaudita, un vero e proprio plotone di esecuzione, nei confronti di Evelina Sgarbi, una ragazza di 25 anni colpevole solo di essere la figlia di Vittorio Sgarbi”.

“Il tutto senza contraddittorio, in un processo mediatico dalla sentenza già decisa“, aggiunge l’avvocato in una nota.

Cosa è accaduto a Domenica In

Nella puntata di Domenica In di ieri 2 novembre si è parlato anche di Vittorio Sgarbi e della querelle tra padre e figlia.

Nel salotto di Mara Venier i vari ospiti, tra cui l’avvocato di Sgarbi, Ugo Ruffolo, hanno commentato la vicenda.

Nel dibattito si è parlato in particolare dell’udienza al tribunale di Roma del 28 ottobre per la richiesta di un amministratore di sostegno per il padre presentata da Evelina Sgarbi.

Secondo Iacobbi, nella trasmissione la 25enne sarebbe stata descritta come una opportunista interessata soltanto ai soldi e alla visibilità.

“Linciaggio mediatico” nella puntata su Vittorio Sgarbi

L’avvocato ha sottolineato che la ragazza non ha avuto possibilità di difendersi: “Questa non è solo disinformazione, è violenza allo stato puro nei confronti di una giovane donna che non era nella occasione in grado di difendersi perché non era presente fisicamente”.

“Inutile poi – attacca – fare puntate retoriche sul body shaming, sul bullismo, sui diritti e sulla violenza di genere, se poi dall’altra parte conduttori, opinionisti e pseudo giornalisti utilizzano il servizio pubblico per accanirsi con disonestà intellettuale contro una ragazza”.

Non si escludono azioni penali

Iacobbi annuncia che oggi, lunedì 3 novembre, presenterà un esposto alla Commissione di Vigilanza Rai.

Inoltre l’avvocato non esclude anche azioni penali nei confronti della dirigenza Rai, che “si è prestata ad autorizzare un simile scempio”.

Perché, spiega, “i messaggi di disprezzo che vengono trasmessi dalla televisione purtroppo possono degenerare in condotte violente da parte di qualche sconsiderato”.