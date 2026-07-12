Esposto FdI contro Ranucci sul caso Lavitola, il conduttore di Report: "Nessuna inchiesta condizionata da lui"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola”, questa la risposta di Sigfrido Ranucci sul presunto esposto che Fratelli d’Italia si accingerebbe a depositare in procura per chiedere ai magistrati chiarimenti sul rapporto tra il conduttore di Report e Valter Lavitola e sui presunti affari di quest’ultimo sulle fonti rinnovabili nel Lazio.

Esposto FdI contro Ranucci sul caso Lavitola, la risposta del conduttore

Interpellato dall’ANSA, Sigfrido Ranucci ha voluto sottolineare che “non esiste nessuna inchiesta di Report sull’eolico condizionata da Lavitola. In generale non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola”.

“Questo possono testimoniarlo tutti i collaboratori che hanno partecipato alle inchieste. Quindi l’esposto di Fratelli d’Italia si basa su presupposti del tutto errati”, le parole del conduttore.

La redazione di Report, intanto, ha pubblicato un comunicato per annunciare una iniziativa di protesta contro la decisione della Rai di sospendere le repliche estive.

“Siamo una squadra pesantemente attaccata — prima con un attentato, ora con una sospensione — ma non ci fermiamo: continuiamo a lavorare con la stessa determinazione di sempre”, inizia così la nota.

Il comunicato della redazione di Report

ANSA riporta il comunicato della redazione di Report.

“Stasera, alle 21.15, l’orario in cui saremmo dovuti andare in onda su Rai, collegatevi a RaiPlay e guardate l’inchiesta che sarebbe dovuta andare in onda. Poi fatevi una foto davanti allo schermo (o dello schermo) e pubblicatela sui social, taggandoci e usando l’hashtag #giulemanidareport”, l’invito della redazione della trasmissione.

“Questa sera Report non va in onda: la Rai ha “sospeso cautelativamente” le repliche estive, in attesa di chiarimenti sull’attentato che “abbiamo” subito lo scorso ottobre nella persona di Sigfrido Ranucci. Una decisione che non condividiamo e che consideriamo una censura senza precedenti. Anche l’Ordine dei giornalisti e l’Usigrai si sono espressi con solidarietà verso Ranucci e verso la trasmissione”, hanno spiegato nel comunicato.

La redazione sottolinea che “Report è un patrimonio da difendere: una garanzia di libertà di informazione che riguarda tutti”.

Proprio per questo hanno deciso di promuovere quest’iniziativa rivolgendosi al pubblico che da anni li segue.

“Una mobilitazione che vada a colmare il vuoto lasciato dalla sospensione delle repliche estive”, hanno spiegato.

“La memoria delle nostre inchieste non si sospende per decreto aziendale, e una squadra di giornalisti sotto attacco non è sola quando il pubblico le sta accanto”, le parole della redazione.

Rai sospende repliche Report

La Rai aveva annunciato in una nota la sospensione delle repliche estive di Report.

La decisione è stata presa “a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico”.

Nella stessa nota, la tv di Stato ha confermato la nuova stagione di Report per la prossima stagione a partire da novembre.