Espulsi tre stranieri: erano irregolari, pericolosi e responsabili di reati in centro a Bolzano

Tre cittadini extracomunitari sono stati espulsi e scortati ai Centri di Permanenza per i Rimpatri di Milano, Potenza e Gorizia. L’operazione è avvenuta nei giorni scorsi a Bolzano, nell’ambito delle attività di Polizia di Sicurezza finalizzate alla prevenzione e repressione della microcriminalità e delle varie forme di illegalità.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata disposta dal Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori. 3 cittadini extracomunitari, pluripregiudicati e irregolari sul territorio nazionale, sono stati individuati dalle pattuglie della Polizia di Stato in centro città e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

Provvedimenti e dichiarazioni

In considerazione della gravità dei reati commessi, il Questore Sartori ha emesso un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale con contestuale Ordine di Accompagnamento e Trattenimento presso il Centro Permanenza per i Rimpatri di Potenza, dove S.B. è stato immediatamente scortato dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura. È in attesa di essere imbarcato su un volo diretto in India.

Commento del Questore

Il Questore Sartori ha sottolineato l’importanza di rendere effettivi i provvedimenti di espulsione per allontanare dal contesto urbano chi rappresenta una minaccia alla sicurezza dello Stato e dei cittadini. Ha evidenziato come queste attività siano finalizzate a evitare che soggetti stranieri, spesso privi del necessario titolo per soggiornare, possano radicarsi sul territorio, generando allarme sociale e compromettendo la civile convivenza.

