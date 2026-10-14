Espulsioni a Vicenza, 4 stranieri con precedenti fuori in 2 giorni: 2 rimpatriati e 2 portati nei Cpr

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Quattro espulsioni in due giorni, con 2 stranieri riportati nel loro Paese e altri 2 trattenuti in attesa del rimpatrio. È il bilancio dell’attività svolta il 13 e il 14 ottobre dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza nei confronti di persone senza i requisiti per restare in Italia. Secondo la Polizia, molti di loro avevano alle spalle precedenti penali o di polizia.

Vicenza, i 2 rimpatri: un georgiano e un pakistano

Come riporta la Polizia di Stato, i primi 2 provvedimenti si sono conclusi con l’accompagnamento alla frontiera e il rimpatrio effettivo.

Il primo ha riguardato un cittadino georgiano di circa 30 anni, scarcerato dalla casa circondariale di Vicenza dopo una condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il secondo un cittadino pakistano nato nel 1954, raggiunto da un provvedimento di espulsione eseguito con l’aiuto della Polizia Locale di Vicenza.

Espulsioni a Vicenza, chi è finito nei Cpr

Altri 2 uomini sono stati trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri.

Si tratta di un cittadino ghanese di 37 anni, con precedenti di polizia per furti, rapine e violazioni delle norme sull’immigrazione.

Con lui un cittadino guineano, già destinatario di un precedente decreto di espulsione e irregolare in Italia.

I precedenti del guineano e il foglio di via

A carico di quest’ultimo, secondo la Questura, risultano numerosi precedenti e denunce per furto, ricettazione e rapina.

L’uomo aveva anche un foglio di via obbligatorio dal Comune di Vicenza e una condanna a un anno e 6 mesi di reclusione, con pena sospesa.

IPA