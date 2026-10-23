Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Rimpatriati con un volo charter 53 stranieri espulsi da Italia, Cipro e Grecia. L’operazione congiunta è stata coordinata dalla Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere con il supporto di Frontex. Tra le persone riportate al loro Paese d’origine, c’è un uomo che era stato arrestato a Gorizia per incendio boschivo.

Italia, 37 stranieri rimpatriati per precedenti e irregolarità: trasferiti con un volo charter

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, a bordo del volo diretto al Paese d’origine sono stati accompagnati 37 espulsi dall’Italia, 6 da Cipro e 10 dalla Grecia. Gli italiani sono stati scortati da personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della pubblica sicurezza; per gli altri passeggeri hanno provveduto i contingenti di scorta cipriota e greco. Tra i rimpatriati dall’Italia, diversi avevano precedenti penali o di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, la pubblica amministrazione e l’incolumità pubblica, oltre che in materia di stupefacenti e immigrazione.

Arrestato dopo diversi episodi

Tra loro c’era un uomo con precedenti per reati legati agli stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Il 24 agosto 2026 è stato arrestato dalla Polizia stradale di Gorizia con l’accusa di incendio boschivo doloso, appiccato nei pressi dell’autostrada nel territorio di Duino-Aurisiana (Trieste). Dopo essere stato portato in carcere, è stato scarcerato il giorno seguente in attesa del giudizio.

In ottobre la Polizia ferroviaria lo ha arrestato nuovamente per violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, minaccia e danneggiamento. L’uomo aveva aggredito due dei tre agenti intervenuti, provocando loro lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 5 giorni e 21 giorni. È rimasto in carcere fino al rimpatrio, disposto con il nulla osta dell’autorità giudiziaria.

Le procedure di asilo

Un altro cittadino straniero è stato espulso dopo l’applicazione delle procedure di asilo alla frontiera. Si tratta di un iter accelerato, previsto dal Regolamento Ue 2024/1348 nell’ambito del nuovo Patto su migrazione e asilo: consente di esaminare alle frontiere esterne dell’Unione le richieste di protezione internazionale e di valutarne l’eventuale manifesta infondatezza o inammissibilità.

All’operazione hanno assistito un rappresentante del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e uno del Fundamental Rights Office di Frontex. L’uomo era stato arrestato dalla Polizia ferroviaria di Trieste.

Polizia