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E’ stata eseguita l’espulsione di un cittadino extracomunitario di 47 anni dalla Polizia di Stato a Viterbo, dopo che l’uomo aveva scontato una condanna per traffico illecito di sostanze stupefacenti, rapina, maltrattamenti in famiglia, evasione, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il provvedimento è stato disposto per la sua pericolosità sociale, come stabilito dall’Autorità Giudiziaria.

Espulsione eseguita dopo otto anni di reclusione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura è stata adottata il 26 agosto 2026 dal personale della Questura di Viterbo. L’uomo, cittadino extracomunitario di 47 anni, era già detenuto presso l’Istituto di pena Nicandro Izzo, dove aveva scontato una condanna a otto anni di reclusione per una lunga serie di reati, tra cui traffico illecito di sostanze stupefacenti, rapina, maltrattamenti in famiglia, evasione, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali.

La decisione dell’Autorità Giudiziaria

Il provvedimento di espulsione è stato adottato dalla competente Autorità Giudiziaria, che ha valutato la pericolosità sociale dell’uomo. Il soggetto risultava gravato da numerosi precedenti giudiziari e di polizia, motivo per cui è stato ritenuto necessario applicare la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.

Trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri

All’esito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Immigrazione, il Questore ha disposto il trattenimento dell’uomo presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi. Qui il cittadino extracomunitario è stato condotto in attesa del definitivo allontanamento dall’Italia. L’ultima tappa del procedimento amministrativo si è quindi svolta a Brindisi.

IPA