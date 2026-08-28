Espulso dall'Italia dopo otto anni di carcere a Viterbo, un uomo di 47 anni portato nel Cpr di Brindisi
Espulso a Viterbo un 47enne extracomunitario, condannato per traffico di droga e altri reati, per la sua pericolosità sociale.
E’ stata eseguita l’espulsione di un cittadino extracomunitario di 47 anni dalla Polizia di Stato a Viterbo, dopo che l’uomo aveva scontato una condanna per traffico illecito di sostanze stupefacenti, rapina, maltrattamenti in famiglia, evasione, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il provvedimento è stato disposto per la sua pericolosità sociale, come stabilito dall’Autorità Giudiziaria.
Espulsione eseguita dopo otto anni di reclusione
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura è stata adottata il 26 agosto 2026 dal personale della Questura di Viterbo. L’uomo, cittadino extracomunitario di 47 anni, era già detenuto presso l’Istituto di pena Nicandro Izzo, dove aveva scontato una condanna a otto anni di reclusione per una lunga serie di reati, tra cui traffico illecito di sostanze stupefacenti, rapina, maltrattamenti in famiglia, evasione, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali.
La decisione dell’Autorità Giudiziaria
Il provvedimento di espulsione è stato adottato dalla competente Autorità Giudiziaria, che ha valutato la pericolosità sociale dell’uomo. Il soggetto risultava gravato da numerosi precedenti giudiziari e di polizia, motivo per cui è stato ritenuto necessario applicare la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.
Trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri
All’esito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Immigrazione, il Questore ha disposto il trattenimento dell’uomo presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi. Qui il cittadino extracomunitario è stato condotto in attesa del definitivo allontanamento dall’Italia. L’ultima tappa del procedimento amministrativo si è quindi svolta a Brindisi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.