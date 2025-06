Estate 2025 sempre più cara, salgono i prezzi di una settimana al mare in Italia: le regioni più costose

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

L’estate è la stagione delle vacanze, ma quelle del 2025 potrebbero costare molto caro alle famiglie italiane. Aumentano ancora, e significativamente, i prezzi per una settimana di ferie nelle spiagge di tutta Italia. Un ombrellone arriva a costare fino a 1.500 euro. La regione più cara è la Sardegna, quella più conveniente si conferma l’Emilia-Romagna.

I prezzi per l’estate 2025

Gli annuali report Codacons e Assoutenti segnalano prezzi in rincaro in tutta Italia per l’estate 2025, aumenta tutto: dagli hotel agli ombrelloni.

Il costo di un ombrellone e due lettini nel fine settimana, in uno stabilimento standard, è in media tra i 32 e i 35 euro al giorno.

Fonte foto: iStock Aumentano anche le tariffe dei traghetti

Gli hotel, secondo il Codacons, subiranno rincari fino al +20%, in particolare nella regione Liguria.

Per quel che riguarda i traghetti, le tariffe – denuncia Assoutenti – aumentano del +9,7% rispetto all’estate 2024.

Costano tutti oltre i mille euro i biglietti, auto compresa, per le tratte più popolari, Civitavecchia-Olbia, Genova-Porto Torres, Livorno-Olbia e Civitavecchia-Porto Torres.

Quanto costa una vacanza al mare

Secondo i calcoli Assoutenti, una famiglia con due bambini che sceglie di trascorrere una settimana di villeggiatura al mare a cavallo di Ferragosto spende almeno 1.030 euro.

I prezzi per un soggiorno in un hotel a 3 stelle arrivano a 1.498 euro a Riccione, 1.600 euro e più a Viareggio e circa 1.700 euro in Puglia.

I prezzi quasi raddoppiano se si prendono in esame località più esclusive. Più di 2mila euro è richiesto per 7 notti in hotel a Cefalù, in Sicilia.

Si arriva a superare i 3mila euro per una settimana a San Teodoro, in Sardegna.

La regione più cara e quella più economica

La regione più vantaggiosa, per quel che riguarda l’estate 2025, è l’Emilia-Romagna.

La meta più economica è Rimini, dove una settimana di villeggiatura familiare costa circa 1.030 euro.

La regione più cara si conferma, invece, la Sardegna, dove un hotel a 3 stelle costa in media 2.681 euro a famiglia.

I prezzi diventano da capogiro se si prende in esame gli stabilimenti di lusso. Il più caro si trova in Versilia, dove la “tenda imperiale” con 4 lettini, 3 sdraio e 1 tavolo costa 1.500 euro al giorno.

Il “letto da spiaggia + divano” della Costa Smeralda ha invece il costo di 550 euro al giorno.