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È di numerosi arresti, sequestri di droga e refurtiva il bilancio delle attività di prevenzione e controllo messe in campo dalla Polizia di Stato durante l’estate nelle principali stazioni ferroviarie italiane. L’operazione, denominata “Estate Sicura 2026”, è stata attuata per contrastare furti, truffe, spaccio e altri reati nelle aree a maggiore affluenza di viaggiatori.

Il piano “Estate Sicura 2026”: controlli rafforzati nelle stazioni ferroviarie

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel corso del periodo estivo sono stati intensificati i servizi di vigilanza e prevenzione su tutto il territorio nazionale. Il piano straordinario “Estate Sicura 2026” ha visto la Polizia ferroviaria impegnata in controlli mirati nelle stazioni e a bordo dei treni, con particolare attenzione alle direttrici più frequentate durante l’estate.

Le stazioni di Milano Centrale, Roma Termini e Napoli Centrale sono state al centro di un progetto specifico denominato “Stazioni sicure Milano, Roma e Napoli”. Questo piano si è basato su servizi coordinati di prevenzione e controllo, coinvolgendo diversi attori istituzionali e operativi, tutti integrati in un unico dispositivo di sicurezza. L’esperienza maturata in questi scali ha permesso di sviluppare ulteriori piani di sicurezza, adattati alle esigenze delle diverse realtà ferroviarie.

Lombardia: contrasto ai reati predatori e arresti nelle stazioni

In Lombardia, l’attività della Polizia ferroviaria ha evidenziato una notevole efficacia nel contrasto ai reati predatori commessi sia nelle stazioni che sui treni. Tra gli episodi più rilevanti, il 21 luglio sono state eseguite tre misure cautelari nei confronti di altrettante persone indagate per sei furti ai danni delle biglietterie automatiche Trenord, con danni stimati in circa 300mila euro.

Il 4 agosto, presso la stazione di Milano Centrale, un uomo è stato arrestato dopo aver sottratto 21.600 euro dallo zaino di un viaggiatore a bordo di un treno Italo. Nei suoi confronti è stato anche eseguito un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio e porto abusivo di armi.

Pochi giorni dopo, a seguito di una perquisizione effettuata a Milano, è stato sottoposto a fermo un cittadino straniero sospettato di cinque furti aggravati commessi tra il 2025 e il 2026 in diverse stazioni e a bordo di treni.

Infine, il 18 agosto, un uomo è stato arrestato mentre tentava di mettere a segno una truffa, recuperando gioielli, orologi e denaro per un valore complessivo di circa 4mila euro.

Lazio: arresti per furti, omicidio e spaccio nelle stazioni romane

Nel Lazio, l’intensificazione dei servizi ha riguardato soprattutto gli scali romani e i treni in arrivo nella Capitale. Il 22 luglio, nei pressi di Roma Termini, un uomo è stato arrestato per furto di bagagli e indebito utilizzo di una carta di credito, con il recupero di beni per un valore di circa 6mila euro.

Presso la stazione di Roma Palmiro Togliatti, il 25 luglio la Polizia ferroviaria ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un cittadino gambiano indiziato dell’omicidio di un giovane egiziano, avvenuto il giorno precedente nello stesso scalo. All’interno della medesima stazione, il 28 luglio è stato arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di oltre sette chili di marijuana.

Il 10 agosto, a bordo di un treno alta velocità proveniente da Padova e diretto a Napoli, gli agenti della Ferroviaria hanno arrestato a Roma Termini un cittadino nigeriano trovato in possesso di 7,8 chilogrammi di cocaina, suddivisi in ovuli confezionati artigianalmente e nascosti all’interno di contenitori per alimenti.

Campania: attenzione alle aree più affollate e nuovi arresti

In Campania, l’azione della Polizia si è concentrata sui principali scali napoletani, con particolare attenzione alle zone a maggiore affluenza e al controllo delle persone. Il 31 luglio, nella stazione di Napoli Centrale, è stato arrestato un cittadino italiano destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane turista e di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello stesso scalo ferroviario, il 14 agosto è stato arrestato un uomo responsabile di atti persecutori nei confronti di una giovane dipendente di un esercizio commerciale della stazione. Il 17 agosto, presso lo scalo di Napoli Campi Flegrei, è stato arrestato un cittadino straniero destinatario di un ordine di carcerazione.

L’ultima occorrenza di Napoli si conferma così tra i principali teatri delle attività di prevenzione e repressione dei reati durante l’estate.

Sinergia tra le forze dell’ordine e risultati operativi

Un elemento centrale dell’attività svolta è stata la collaborazione tra la Polizia di Stato e le altre Forze di polizia. La rapida circolazione delle segnalazioni e delle informazioni sugli spostamenti ha permesso di estendere le indagini sulla rete ferroviaria, intercettando i responsabili dei reati durante la fuga e recuperando la refurtiva prima che potesse essere dispersa.

La rete ferroviaria, per la sua rapidità e ampiezza, può essere sfruttata per allontanarsi rapidamente dal luogo del reato. Tuttavia, il coordinamento tra le sale operative della Polizia ferroviaria, divenute punto di riferimento anche per le altre Forze di Polizia, ha consentito di trasformare questa criticità in un’opportunità operativa, indirizzando tempestivamente i controlli nelle stazioni e sui convogli potenzialmente interessati.

IPA