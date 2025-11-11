Estate di San Martino l'11 novembre con temperature in rialzo, perché si chiama così e quando arriva il freddo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

“L’estate di San Martino dura tre giorni e un pochino”, recita il proverbio popolare. San Martino si festeggia l’11 novembre e la tradizione racconta che, in tale data e nei giorni successivi, le temperature aumentino e il meteo sia buono. Quest’anno tradizione e realtà vanno di pari passo. Su gran parte dell’Italia, infatti, ci sarà un miglioramento del tempo.

Estate di San Martino, martedì 11 novembre: temperature in aumento

Grazie all’arrivo dell’anticiclone di origine subtropicale proveniente dal nord Africa, in gran parte della Penisola ci sarà bel tempo nelle prossime ore.

L’unica eccezione, come riportato da IlMeteo.it, riguarda qualche annuvolamento sull’area tirrenica e alcuni addensamenti sparsi sulle Regioni del Nord.

iStock

In particolare, nella giornata di martedì 11 novembre, sono previsti al Nord annuvolamenti sulla Liguria con qualche piovasco. Nubi basse anche tra Piemonte e Lombardia, soprattutto nelle prime ore del giorno. Sole altrove.

Anche al Centro ci sarà bel tempo. Annuvolamenti e qualche pioviggine soltanto in alcune zone della Toscana e sui settori settentrionali. Da segnalare inoltre foschie e nebbie nella notte e al primo mattino nelle aree vallive e in qualche zona lungo l’Adriatico.

Anche al Sud regnerà il bel tempo. Soltanto sulle isole maggiori è prevista nuvolosità irregolare con qualche debole fenomeno.

Temperature in lieve aumento soprattutto in montagna sulle Alpi. Venti deboli variabili o settentrionali. Mari fino a poco mossi.

Bel tempo nei prossimi giorni, poi arriva il freddo

In vista di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 novembre, le previsioni indicano la medesima situazione di martedì. Sole quasi ovunque, temperature in aumento e sporadici annuvolamenti e pioviggini, con deboli precipitazioni che si potrebbero verificare in Liguria e in Valpadana (soprattutto basso Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia).

Il meteo subirà una decisa sterzata a partire da lunedì 17 e martedì 18 novembre, quando l’arrivo di correnti più fredde e instabili innescherà precipitazioni diffuse, localmente intense e anche la neve sui rilievi, inizialmente alle quote più alte e in seguito a quote medio-montane.

Già a partire da sabato 15 e domenica 16 novembre, il tempo dovrebbe andare via via peggiorando.

“L’estate di San Martino dura tre giorni e un pochino”, l’origine del proverbio

La cosiddetta “estate di San Martino” si riferisce ai giorni attorno all’11 novembre, data in cui appunto si celebra San Martino, protagonista di una nota leggenda.

Il proverbio “L’estate di San Martino dura tre giorni e un pochino” è nato per il verificarsi di particolari condizioni meteo-climatiche osservabili all’inizio della seconda decade di novembre.

In particolare, i nostri antenati notarono che in tale periodo spesso il tempo era buono. A favorire tali condizioni sarebbe il ritorno ciclico nel bacino del Mediterraneo di un anticiclone proveniente dalle Azzorre o talvolta dal Nord Africa.

Per quel che riguarda la leggenda di San Martino, si narra che Martino di Tours, militare del IV secolo d.C., dopo aver soggiornato in Gallia, stava per rientrare a casa quando si imbatté in un forte temporale e incontrò un mendicante per strada.

Impietosito, donò al povero parte del suo mantello. La leggenda vuole che quell’atto di carità fece terminare la tempesta. Quella notte Gesù rivelò in sogno a Martino che era lui il mendicante a cui aveva prestato aiuto. Dopo tale visione Martino depose le armi e si convertì al Cristianesimo, diventando il vescovo di Tours nel 371 d.C.

Il passaggio in cui viene raccontato che San Martino, attraverso il suo gesto a favore del mendicante, fece finire la tempesta in corso, si è legato poi con l’analisi meteorologica inerente alle condizioni atmosferiche riscontrate statisticamente negli anni in questo periodo. Così si è arrivati al proverbio “L’estate di San Martino dura tre giorni e un pochino”.