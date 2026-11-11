Estate di San Martino spazzata via dal ciclone Charles, Giuliacci annuncia temporali forti e grandine

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Maltempo in arrivo sull’Italia, l’estate di San Martino lascia il posto a una fase perturbata a causa del ciclone Charles. Secondo le previsioni meteo di Mario Giuliacci, ci saranno piogge intense, temporali, venti forti e grandinate, in particolare tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre nel Nord e nel Centro Italia, soprattutto nelle regioni tirreniche.

Estate di San Martino spazzata via dal ciclone Charles

L’estate di San Martino spazzata via da una nuova ondata di maltempo causata dal ciclone Charles. Dopo aver colpito Portogallo e Spagna, ciò che resta di questa tempesta di origine atlantica arriverà a lambire anche l’Italia, già oggi, mercoledì 11 novembre, con piogge sparse tra Piemonte, Liguria e Lombardia.

Come spiega il noto meteorologo Mario Giuliacci nel suo ultimo video, questa fase di perturbazione farà sentire i suoi effetti soprattutto tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, portando a piogge diffuse, temporali intensi, venti forti e grandinate.

ANSA

Le regioni più colpite saranno quelle tirreniche, Liguria e Toscana in particolare, fino alla Campania, ma anche Emilia- Romagna e Umbria. Nella giornata di venerdì il maltempo si estenderà anche al resto del Centro-Nord fino alle regioni adriatiche, dal Friuli Venezia Giulia all’Abruzzo.

Ciclone Charles effetto del Super El Nino

L’ondata di maltempo che sta per interessare l’Italia è legato al fenomeno climatico noto come Super El Nino. Solitamente El Nino ha effetti modesti e indiretti in Europa, ma questa particolare e intensa configurazione sta favorendo una deviazione particolarmente accentuata delle correnti atmosferiche.

Con il ciclone Charles formatosi nell’Atlantico che ha trasportato aria molto calda e carica di vapore acqueo dalle latitudini tropicali verso l’Europa.

Allerta meteo

Per la giornata di oggi, martedì 10 novembre, è allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali in alcune zone di Emilia-Romagna, Toscana e Umbria.

Perché si chiama estate di San Martino

Con l’espressione estate di San Martino si indica un periodo autunnale con bel tempo e temperature relativamente miti che arriva dopo i primi freddi dell’anno. Solitamente si verifica nei primi giorni di novembre, per questo prende il nome di San Martino, che si festeggia l’11 novembre.