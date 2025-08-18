Estate finita e addio caldo con l'arrivo di burrasca e temporali, le previsioni meteo della settimana

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lungo la settimana in corso ci sarà un crollo delle temperature. Le previsioni meteo annunciano che in diverse zone dell’Italia si verificheranno temporali e, addirittura, qualche fenomeno di burrasca. A essere più colpite saranno le regioni del Nord. Un anticipo di fine estate. Le condizioni metereologiche dovrebbe iniziare a peggiorare a partire da mercoledì.

Estate, previsioni meteo: in arrivo temporali e burrasca

Al Nord, la calura che ha caratterizzato gli ultimi giorni sta per finire. A partire dalla giornata di mercoledì 20 agosto, dovrebbero iniziare ad abbattersi su diverse zone piogge intense.

A generare i fenomeni temporaleschi, spiega il portale specializzato 3B Meteo, un incontro tra correnti atlantiche e aria fredda proveniente dalla penisola scandinava.

ANSA Un’immagine di repertorio di due persone in strada durante un temporale

Tali correnti collideranno con quella più calda in risalita dalle basse latitudini nord africane e si prevede che innescheranno un peggioramento delle condizioni meteo.

Nord e Centro Italia, maltempo diffuso nei prossimi giorni

Già da martedì sera alcune aree del Nord Italia dovranno affrontare i primi temporali. Poi ci sarà un peggioramento lungo le giornate di mercoledì e giovedì. Le previsioni ipotizzano che le regioni centro settentrionali saranno quelle maggiormente colpite.

In particolare, il 20 e il 21 agosto sono attesi rovesci e temporali a iniziare dal Nordovest. Le piogge si estenderanno poi a tutto il Nord e a buona parte del Centro, soprattutto nelle regioni tirreniche.

Dovrebbero registrarsi nubifragi, in alcuni casi accompagnati da grandinate e potenti raffiche di vento. Ci sarà inoltre un calo netto delle temperature.

La situazione al Sud

Il Sud, fino a mercoledì compreso, dovrebbe vedere aumentare ulteriormente le temperature per effetto del richiamo meridionale che precederà il fronte. Ci sarà però un aumento della nuvolosità.

Lungo la giornata di giovedì 21 agosto, la perturbazione raggiungerà anche alcune parti del Sud Italia, portando marcata instabilità e provocando fenomeni localmente intensi. Si prevedono venti sostenuti e un calo termico che interesserà anche le aree meridionali.

Nei giorni successivi ci sarà probabilmente un veloce riassorbimento della saccatura verso Nord con l’arrivo sull’Italia dell’anticiclone.