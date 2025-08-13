Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini romeni sono stati arrestati per furto aggravato continuato in concorso di cosmetici a Este. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Este, in collaborazione con la Stazione locale, nella giornata di ieri presso il parcheggio del supermercato LIDL di via Gambina. I due, un 31enne e una 27enne residenti in provincia di Napoli, sono stati sorpresi mentre mettevano in atto un furto organizzato di prodotti cosmetici, per un valore complessivo di 472 euro. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, grazie a un servizio preventivo dei militari che ha permesso di bloccare i responsabili e recuperare la refurtiva.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha avuto luogo durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Este, insieme ai colleghi della Stazione locale, hanno notato un’autovettura Opel Corsa ferma nel parcheggio del supermercato LIDL di via Gambina, con il motore acceso e un uomo al volante che mostrava evidenti segni di nervosismo alla richiesta dei documenti.

Il controllo e la scoperta della refurtiva

Durante la perquisizione del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto un borsone contenente numerosi cosmetici da donna di marche note, insieme ai documenti di identificazione della 27enne, compagna del conducente. I militari, insospettiti dalla presenza dei prodotti e dai precedenti specifici dei due cittadini romeni, hanno ipotizzato che la merce potesse essere stata sottratta poco prima da un esercizio commerciale della zona.

La flagranza di reato e il modus operandi

Una rapida ricognizione all’interno del supermercato LIDL ha permesso ai Carabinieri di sorprendere la 27enne mentre, dopo aver superato le casse, si dirigeva velocemente verso la Opel Corsa, nascondendo nella propria borsa altri prodotti cosmetici appena rubati, per un valore di 259 euro. La donna è stata fermata in flagranza di furto, mentre il complice la attendeva in auto pronto a fuggire.

Il collegamento con un altro furto a Monselice

Le indagini immediate hanno permesso di accertare che i cosmetici trovati nell’auto, per un valore di 213 euro, erano stati rubati poco prima presso il supermercato LIDL di Monselice, utilizzando lo stesso modus operandi. I due, infatti, agivano in concorso: la donna si introduceva nei punti vendita, prelevava i prodotti e li occultava nella borsa, mentre l’uomo la attendeva all’esterno con il veicolo pronto per la fuga.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Accertata la provenienza illecita dei prodotti, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto dei due cittadini romeni per il reato di furto aggravato continuato in concorso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo, i due sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Este in attesa dell’udienza di convalida. Il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari e la colpevolezza degli indagati sarà valutata solo al termine del giudizio.

Il valore della refurtiva e la prevenzione dei reati predatori

Il valore complessivo dei cosmetici recuperati ammonta a 472 euro, suddivisi tra i 259 euro sottratti al supermercato LIDL di via Gambina e i 213 euro rubati nel punto vendita di Monselice. L’operazione conferma l’efficacia dei servizi preventivi messi in atto dai Carabinieri per contrastare i furti nei supermercati e tutelare i commercianti locali.

Precedenti specifici e dinamica dell’azione

I due arrestati, entrambi residenti in un comune della provincia di Napoli, risultano gravati da precedenti specifici per reati analoghi. La dinamica dell’azione, caratterizzata da una divisione dei compiti e da una particolare attenzione a eludere i controlli, lascia intendere una certa esperienza nel settore dei furti seriali ai danni di esercizi commerciali.

