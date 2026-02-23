Ester Vinci, l'intervista all'attrice dalla danza a 5 anni al set di L’invisibile: “La parte più vera di me”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Nel racconto di Ester Vinci emerge una tensione interiore costante tra la realtà emotiva e l’atto simbolico della rappresentazione: per lei recitare non è solo interpretare un ruolo, ma ritrovare e articolare la propria verità più profonda, quella che affiora quando si abbandonano le maschere e si lascia che la pelle viva delle esperienze si rifletta nello sguardo e nei gesti. Attrice e danzatrice palermitana con una formazione rigorosa al Teatro Biondo Stabile di Palermo e alla Scuola di Teatro Teates, ha arricchito il suo bagaglio con masterclass cinematografiche e seminari con coach di caratura internazionale, come Elio Germano e Ivana Chubbuck, lavorando con tecniche diverse per affinare l’arte della sottrazione e dell’autenticità scenica. Il suo percorso artistico si snoda tra teatro, cinema e televisione, da La grande bellezza di Paolo Sorrentino ai ruoli in Don Matteo, Squadra Antimafia e Che Dio ci aiuti, fino alle più recenti interpretazioni in Màkari e L’Invisibile, dove dà voce a figure femminili complesse e stratificate. Per Ester Vinci la recitazione è un dialogo continuo tra l’io e l’altro, un processo che richiede di scavare dentro se stessi per portare alla luce emozioni autentiche e sedimentate, a volte dolorose. È una ricerca di senso più che una carriera: un viaggio interiore che attraversa la memoria, le ferite, i legami familiari e il desiderio di comprendere ciò che ci rende vulnerabili e forti allo stesso tempo. La sua sicilianità, con le sue contraddizioni, la sua passionalità e il senso di appartenenza, non è un’etichetta ma una radice da cui attingere per dare corpo e sostanza ai personaggi che interpreta. E questa tensione tra identità e trasformazione, tra presenza fisica e introspezione psicologica, definisce il modo di Ester Vinci di stare nella scena e nella vita: sempre in ascolto, sempre alla ricerca di una verità che non si accontenta delle apparenze. Come quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie conferma, tra pubblico e privato, tra l’Ester Vinci attrice e danzatrice e l’Ester Vinci figlia e donna.

C’è stato un momento preciso in cui ha capito che recitare non sarebbe stato solo un mestiere, ma una necessità personale?

“L’ho sempre sentita come una necessità, ancora prima che come un mestiere. Non ho mai percepito la recitazione come un lavoro qualunque. È sempre stata un’esigenza profonda. Le mie passioni sono sempre state la danza e la recitazione. Già nella danza il corpo esprimeva qualcosa che andava oltre la tecnica. Ero più una danzatrice espressiva che tecnica. Negli spettacoli mi affidavano ruoli di carattere, quasi da attrice. Anche nei musical e nelle opere a cui ho partecipato c’erano parti che richiedevano interpretazione. La danza era un linguaggio, un modo per liberare le emozioni. Già a cinque anni non si trattava semplicemente di eseguire un passo, ma di interpretare un personaggio”.

È stata una sua decisione iniziare a cinque anni con la danza?

2Sì, è stata una scelta mia. Ho chiesto a mia madre di accompagnarmi. Avrei voluto frequentare sia danza sia recitazione, ma a Palermo non esistevano scuole di recitazione per bambini così piccoli. Mia madre si informò, ma non c’erano possibilità, così iniziai con la danza. Non è mai stato un percorso lineare, prima danza e poi recitazione. Le ho sempre considerate discipline complementari. Attraverso il linguaggio del corpo comunicavo le emozioni. Da bambina ero molto timida, silenziosa. Grazie alla danza e alla recitazione riuscivo a esprimere ciò che provavo, anche la rabbia, incarnando un personaggio invece di manifestarla direttamente”.

Tra le emozioni che ha attraversato artisticamente finora, quale le ha fatto più paura?

“Mi vengono ancora i brividi a parlarne. È accaduto durante le riprese della serie di Canale 5 I Fratelli Corsaro, due anni fa. Per raggiungere quell’intensità ho attinto a un momento molto delicato della mia vita, legato a mia madre. C’è stato un periodo in cui ho rischiato di perderla. In quella scena confluirono la sua presenza, il desiderio di salvarla, l’angoscia di quei mesi, le giornate trascorse a chiedersi se ce l’avrebbe fatta. La scena si svolgeva in tribunale: ero imputata. Quando la regia chiede lacrime nel controcampo, di piangere e accusare, di solito si può alleggerire la tensione nei momenti successivi, mentre si girano le battute degli altri. In quel caso non sono mai uscita da quello stato emotivo. Sono rimasta immersa per tutti i controcampi: con l’avvocato, con la controparte, con il pubblico ministero… Alla fine, c’è stato un applauso generale, dal regista all’aiuto regia, dai costumi alle comparse, fino agli attori. Anche Paolo Briguglia, che interpretava l’avvocato Roberto Corsaro, era dentro la stessa bolla emotiva. Ci siamo ringraziati reciprocamente. È straordinario quando si crea sintonia. Il cinema è un lavoro collettivo: ciascuno è al servizio dell’altro. Non è un monologo, ma un processo condiviso. Mi sono sorpresa. Le scene ad alta intensità emotiva di solito si girano una o due volte, poi rischiano di diventare meccaniche. Alla quarta ripresa l’autenticità può affievolirsi. Il compito è portare verità in una storia scritta, che non appartiene alla propria esperienza diretta. Questa è la difficoltà. In quel caso ho sentito quella verità restare viva e costante fino allo stop finale della giornata. È stata l’emozione più forte che abbia mai provato sul set”.

Oggi come sta sua madre?

“Ha affrontato un intervento salvavita che ha cambiato molte dinamiche. Non è più la donna di prima, ci sono state conseguenze, ma è con noi. Ed è ciò che conta. Se sono riuscita a coltivare le mie passioni lo devo anche a lei. Non mi ha mai ostacolata, pur sperando che si trattasse di interessi passeggeri. Era la preoccupazione di una madre davanti a una professione incerta. Mi ha cresciuta da sola, fin dalla nascita. La figura paterna non è mai stata presente. Se ho potuto proseguire questo percorso è grazie a lei. Si chiama Maria Pietra Greco, ma tutti la chiamano Piera. In ufficio era Maria, in famiglia Piera. Festeggia due onomastici. È una donna straordinaria”.

Ufficio stampa: Licia Gargiulo

Che madre è Piera?

“È una madre straordinaria, una donna forte. Si è costruita da sola, mi ha cresciuta da sola e non si è mai fermata davanti agli ostacoli. Sa occuparsi di tutto: dalle riparazioni pratiche alle questioni burocratiche, fino agli aspetti emotivi. È una persona estremamente autonoma. Anche quando non possiede competenze specifiche, trova sempre il modo di risolvere. Quella che definisco testardaggine in me è in realtà autodeterminazione ereditata da lei: la capacità di riuscire anche in ciò che sembra impossibile. Sa riparare una ruota, affrontare problemi concreti, gestire situazioni complesse. Ed è anche un’artista: dipinge, mi ha cucito molti abiti, compresi quelli indossati in scena. Mette cuore e anima in tutto ciò che fa e riesce a portarlo a termine senza arrendersi”.

Anche in contesti difficili?

“Sì. Ha lavorato per tutta la vita all’Agenzia delle Entrate come direttore tributario. Si è trovata ad affrontare situazioni molto delicate. Le si presentavano persone influenti, in un contesto complesso come quello siciliano. È sempre rimasta onesta. La paura c’era, ma non ha mai ceduto. Le venivano richiesti favori, subiva pressioni di vario tipo. Il direttore le affidava incarichi particolarmente delicati proprio per la sua capacità di gestire quelle circostanze con rigore, senza scendere a compromessi. È riuscita a mantenere una condotta irreprensibile: ha saputo destreggiarsi nella burocrazia più complessa e nella vita quotidiana, aiutando sempre gli altri. Ha un carattere solidissimo. È un riconoscimento che le viene attribuito da chiunque la conosca”.

Nel suo percorso di affermazione professionale come artista, qual è stata la difficoltà maggiore: provenire da una città lontana dai grandi centri del cinema o essere donna in un ambiente competitivo?

“Entrambi gli aspetti hanno inciso. La distanza geografica ha avuto un peso rilevante. Con mia madre i confronti erano frequenti, perché già alle scuole medie desideravo trasferirmi. Avevo un’idea molto chiara del mio futuro: volevo tentare al Teatro dell’Opera di Roma o alla Scala di Milano. Da ragazza non si comprendono fino in fondo i sacrifici economici di una madre sola. Non c’erano le possibilità. Inoltre, è difficile per un genitore lasciare andare una figlia così giovane. Per accedere a certe realtà servono tutori e punti di riferimento. Mia madre lavorava e non avrebbe potuto seguirmi. Ho quindi atteso il diploma. Nel frattempo, ho iniziato a lavorare nella mia città”.

Dove si è formata a Palermo?

“Come attrice mi sono formata al Teatro Biondo di Palermo. Come danzatrice ho iniziato in scuole private e successivamente sono entrata nei Piccoli Danzatori del Teatro Massimo. Le prime esperienze professionali sono arrivate a sedici anni. La mia prima opera è stata La Cenerentola: interpretavo una delle Cenerentole come danzatrice. Esibirsi al Teatro Massimo a quell’età è stato straordinario. Non si tratta di un piccolo teatro di quartiere, ma di un palcoscenico di grande prestigio. È stata un’emozione indimenticabile. Conciliavo scuola e lavoro, frequentando cantanti lirici e attori molto più grandi di me. Crescevo immersa in quell’ambiente. Successivamente ho lavorato anche al Teatro ‘al Massimo’, dove si mettevano in scena commedie e spettacoli di varietà. Ero la ballerina che recitava. Sentivo il bisogno di ampliare il mio percorso: non soltanto danza classica, ma anche moderna, contemporanea, musical e recitazione”.

C’è stato un momento in cui ha deciso di presentarsi pienamente come attrice?

“Sì. A Palermo partecipai a un provino al Teatro Libero. Fu la prima volta in cui scelsi di non definirmi più ‘la ballerina che sa recitare’, ma di presentarmi come attrice. Anche in quell’occasione, tuttavia, la sicurezza non era totale. Si poteva scegliere il personaggio per il provino e optai per il ruolo più piccolo. La regista, invece, mi prese in considerazione per la protagonista, la principessa in Pene d’amore perdute. Dopo una settimana di selezioni, ottenni proprio quel ruolo… Il primo provino sostenuto come attrice si è concluso con un ruolo da protagonista. Questo mi ha dato consapevolezza. Sostenere uno spettacolo in prima linea comporta una responsabilità diversa. Da quel momento ho iniziato a sentirmi più solida nel mio percorso”.

Ha capito allora che Palermo non era più sufficiente?

“Ho deciso di trasferirmi a Roma per perfezionarmi e per allontanarmi da dinamiche professionali che non mi soddisfacevano pienamente. L’obiettivo era il cinema. A Palermo potevo lavorare in teatro e attendere che una produzione decidesse di girare lì. Tuttavia, le produzioni cinematografiche partivano da Roma. Era lì che bisognava essere presenti, lì che occorreva cercare un’agenzia. Sono dunque partita e ho seguito corsi di perfezionamento. Ho studiato anche con Elio Germano, che mi ha trasmesso molto. La formazione non è mai un punto d’arrivo, ma un processo continuo. Quando non lavoro, anche oggi cerco seminari che mi permettano di restare allenata e di sperimentare linguaggi nuovi. È un’esigenza profonda, oltre che una passione. Così come un atleta si prepara prima della gara, un attore deve allenarsi costantemente. In Italia non esiste una struttura permanente dedicata a questo e, quindi, occorre organizzarsi autonomamente”.

Lungo il cammino, quali pensa siano stati i sacrifici più grandi che ha affrontato?

“Non li percepisco come sacrifici. Quando si segue una passione, ciò che si mette da parte non viene vissuto come una rinuncia. La leggerezza mi è mancata non a causa del lavoro, ma da quando mia madre si è ammalata. Il lavoro, al contrario, mi fa sentire pienamente me stessa. È lì che ritrovo la mia essenza. È il mio ambiente naturale. Come un pesce fuori dall’acqua, quando non lavoro avverto una mancanza. Sul set o sul palco mi sento nel mio elemento”.

Se potesse scegliere liberamente un personaggio, senza rispondere a un casting o a una proposta, che tipo di ruolo cercherebbe? Un personaggio affine a lei o distante dal suo modo di essere?

“La prima qualità che cerco è l’autenticità, la verità del personaggio. Non intendo la recitazione in senso tradizionale. Porto la mia verità dentro il ruolo. Cerco di immaginare il suo vissuto, costruisco la relazione con l’altro personaggio, ma attingo sempre anche alla mia esperienza. Altrimenti non potrei restituire credibilità. Sul set può capitare di lavorare con un attore che non si conosce. Non esiste un sentimento reale nei suoi confronti. Eppure, se la scena richiede amore o odio, quei sentimenti devono emergere. È naturale allora fare riferimento al proprio patrimonio emotivo. Ognuno ha il proprio metodo. Il mio parte da un’esperienza personale, che trasformo e riporto nella scena. Per me la verità è l’elemento essenziale”.

Le piace il suo modo di stare in scena? La sua fisicità e la formazione nella danza incidono ancora oggi?

“La danza rimane nel corpo. Dopo anni di studio non scompare. Per il cinema, però, ho dovuto lavorare molto in sottrazione. Il linguaggio cinematografico richiede autenticità. Provenendo dal teatro e dalla danza, si è abituati ad amplificare i movimenti per raggiungere l’ultima fila. La telecamera, invece, coglie ogni dettaglio. Occorre eliminare il superfluo. Ho dovuto modificare anche la camminata. Un tempo si riconosceva immediatamente l’impostazione da ballerina. Era necessario ricordare che prima di tutto si è una persona: non si può mantenere costantemente la postura della sala danza. La formazione coreutica offre portamento ed eleganza, e questi restano. Tuttavia, se si interpreta una camionista, una donna trascurata o un personaggio lontano da quell’impostazione, il corpo deve adattarsi. Anche il musical porta verso una costruzione più marcata del personaggio. Per il cinema è stato necessario alleggerire, semplificare. In passato ero più rigida. Quando interpreto una ballerina, utilizzo quell’impostazione. Quando interpreto un ruolo realistico, mi muovo in modo naturale. Il gesto deve nascere spontaneamente. La danza è una risorsa, ma non deve diventare un filtro. Il punto di partenza resta sempre la verità del personaggio”.

La danza ha influenzato la percezione della sua immagine? Molti raccontano un rapporto complesso con il corpo e con standard molto rigidi.

“Sì. Il periodo della danza classica è stato molto stressante. Viene richiesta una fisicità estremamente precisa, una magrezza che supera la normalità. Sono sempre stata naturalmente magra, non ho mai avuto problemi di peso. Tuttavia, in quel contesto anche due chili in più potevano diventare un ostacolo: si doveva rientrare in parametri molto rigidi. In alcuni periodi, anche a causa di terapie come il cortisone, mi vedevo più gonfia e la pressione aumentava. Alcuni insegnanti hanno avuto un impatto negativo sul piano psicologico. Più cresceva lo stress legato a quell’attenzione ossessiva, più diventava difficile perdere quei pochi chili. Oggi, senza quella pressione e con un percorso orientato al cinema, alla fiction e al teatro come attrice, mantengo la mia forma fisica senza ansia. Mangio liberamente e resto in equilibrio. All’epoca il livello di pressione era eccessivo. Parliamo di 48 o 49 chili per un metro e 65 di altezza, con la richiesta di scendere a 45 per rispettare determinati parametri. Era una pretesa priva di senso che instillato in me anche disordini del comportamento alimentare”.

Ha mai pensato di abbandonare una delle due discipline per dedicarsi esclusivamente all’altra?

“Abbandonare la recitazione, no. Continuare anche come danzatrice, sì. Il problema è il pregiudizio. Quando ho iniziato a lavorare come attrice, mi è stato suggerito di non accettare più incarichi come ballerina. Secondo una certa mentalità, continuare a danzare avrebbe compromesso la mia credibilità come attrice. È stato un periodo difficile, perché la danza è sempre stata parte della mia identità: rinunciarvi significava negare una parte di me. Mi è stato persino consigliato di eliminare dal curriculum molte esperienze coreutiche, per evitare l’etichetta di ‘ballerina che vuole fare l’attrice’. Eppure, una performer capace di danzare, recitare e cantare dovrebbe rappresentare un valore aggiunto. Negli Stati Uniti è considerato normale. In Italia meno, ed è un limite culturale. Ho rifiutato proposte, ho smesso di propormi come danzatrice. Poi sono arrivati ruoli da attrice e il percorso ha preso quella direzione. Tuttavia, non ho mai interrotto l’allenamento personale. Due estati fa ho lavorato anche al Teatro Greco di Taormina in Aida: semplicemente non ho più messo in primo piano il mio essere ballerina. Dispiace che questa mentalità sia ancora diffusa. È una visione ristretta”.

La sua sicilianità, invece, è stata un limite o una forza?

“Una forza. Non avere tutto a disposizione obbliga a desiderarlo con maggiore intensità. In Sicilia le opportunità esistono, ma vanno conquistate. Anche il trasferimento a Roma è stato un banco di prova. Un passo del genere chiarisce se si tratta di una passione autentica. Se viene percepito come un peso, si rinuncia. Se è più forte di tutto il resto, si prosegue nonostante i rifiuti, le spese, la solitudine. Mi sono trasferita a vent’anni. Vivere da sola in una città come Roma non è semplice. Sono cresciuta con una madre autonoma e determinata: ho imparato a cavarmela con le mie forze. Inoltre, noi siciliani viviamo le passioni in modo intenso. Questa intensità mi appartiene. A volte, per sentire fino in fondo la verità di una battuta, la pronuncio prima in dialetto siciliano. La percepisco più autentica, poi la riporto in italiano”.

Ha mai temuto di rimanere incasellata in ruoli legati alla Sicilia?

“No, al contrario. All’inizio mi venivano proposti quasi esclusivamente ruoli non siciliani, nonostante la mia fisicità mediterranea. In Squadra Antimafia non interpretavo una siciliana, così come in Don Matteo, Che Dio ci aiuti e Il segreto dell’acqua. Erano personaggi con una dizione neutra. Solo negli ultimi due anni sono arrivati progetti legati alla mia terra, come Makari o I Leoni di Sicilia. All’inizio, invece, non accadeva”.

Siciliana è Santuzza, il personaggio che ha interpretato nella serie di Rai 1 L’Invisibile. È una donna chiamata a scegliere tra la legalità e l’affetto per il marito. Quanto le somiglia?

“Moltissimo. Rappresenta quelle donne della nostra terra che tengono unita la famiglia in silenzio. È una moglie che ha sempre cercato attenzione dall’uomo che ama, che compie sacrifici e spera fino all’ultimo in un rapporto non sempre equilibrato. Sa che il marito è impegnato in una missione delicata, fa parte dei ROS, e accetta di restare un passo indietro. È una di quelle figure femminili che sostengono la famiglia senza clamore”.

Essere cresciuta senza una figura paterna ha influito sul suo modo di vivere le relazioni?

“Sì, profondamente. La presenza di un padre è importante per una bambina. Nel mio caso ha inciso sui rapporti affettivi. Le prime relazioni sono arrivate tardi. Durante l’adolescenza esistevano solo danza e recitazione: non avvertivo il bisogno di avere un fidanzatino. I primi turbamenti sentimentali c’erano, ma il legame mi spaventava. La figura maschile generava timore, mi sono persino posta domande sulla mia identità di genere. Come Santuzza, poi, nell’ultima relazione avuta ho sperato fino all’ultimo in un cambiamento. Poi è diventato chiaro che nessuno cambia se non lo desidera. Il confronto e il percorso con uno psicoterapeuta, che mi segue ancora oggi, mi hanno aiutata molto. I primi attacchi di panico e le crisi d’ansia sono comparsi in situazioni di abbandono emotivo, mai per ragioni professionali. Solo nei rapporti privati. Nonostante tutto, non ho chiuso il cuore. Continuo a credere nell’amore. Sono rimasta delusa, ma non giudico tutti gli uomini sulla base delle mie esperienze”.

Qual è l’atto di tenerezza che si è concessa di recente?

“Negli ultimi mesi ho mostrato più coraggio e indipendenza. Dopo una relazione che mi ha profondamente ferita, in cui sono emerse verità dolorose, ho attraversato un periodo di forte instabilità, al punto da mettere in discussione anche la mia stessa identità: ‘chi sono?’. Ritengo che fosse una relazione tossica. Tuttavia, mi ha dato l’occasione di risalire. Ritrovare l’indipendenza, scegliere ciò che desideravo, anche con timore. Ho agito per tutelare il mio benessere mentale ed emotivo. Questo è stato un gesto di cura verso me stessa. C’è stato un cambiamento interiore che mi ha resa più vitale e determinata. In passato ero più insicura, cercavo conferme, pur decidendo poi in autonomia. Tra dicembre e gennaio di quest’anno qualcosa è cambiato: ho iniziato a prendere decisioni senza sentire il bisogno costante di approvazione. Ed è stato per me un passaggio importante”.