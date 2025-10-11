Estonia-Italia decisiva per la Qualificazioni Mondiali, disastro economico in caso di mancata qualificazione

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

L’Italia rischia di restare fuori dal Mondiale di calcio per la terza volta. Le conseguenze però non sono solo sportive, ma anche economiche con contratti da rivedere al ribasso. Per questo motivo gli occhi sono puntati alla partita Estonia-Italia per le Qualificazioni ai Mondiali 2026.

L’impatto economico del mancato Mondiale 2026

Solo per dare un’idea, l’aver mancato i Mondiali dal 2018 al 2022 ha avuto un impatto negativo calcolato dai premi Fifa mancati, dal malus sponsor e dai minori ricavi da merchandising e royalties, di un valore massimo di 31,9 milioni di euro a cui vanno sommati i potenziali 41,1 per la nostra assenza in Qatar quattro anni più tardi.

Da quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nel 2026 i contratti di sponsorizzazione andranno rivisitati.

Gennaro Gattuso, Ct della Nazionale Italiana di Calcio

Una certezza riguarda lo sponsor tecnico Adidas che ha scelto di restare legato alla Nazionale dal 2023 al 2031 per una cifra di circa 35 milioni di euro.

Il Mondiale negli Usa, in Canada e Messico si annuncia già come il campionato dai numeri mai visti, la Fifa ha fatto sapere in modo informale che il montepremi sarà di 896 milioni di dollari, il più alto di sempre e più del doppio del totale del 2022.

Terremoto politico alla Figc

Mancare il Mondiale 2026 avrà ripercussioni anche all’interno della Figc. Il presidente Gabriele Gravina, rieletto lo scorso febbraio con quasi il 99% dei consensi, si troverebbe a fronteggiare la più grave crisi di legittimità del suo mandato.

Ogni riforma promessa, ogni progetto di rilancio verrebbe travolto dall’ennesimo fallimento del campo.

Nel mirino finirebbero anche Rino Gattuso, alla guida tecnica della Nazionale, e Gigi Buffon. In caso di mancata qualificazione, entrambi rischierebbero di chiudere la loro avventura in azzurro con largo anticipo.

Perché è importante la partita Estonia-Italia

L’11 ottobre alle 20:45 la Nazionale del Ct Gennaro Gattuso affronta l’Estonia a Tallinn, a Le Coq Arena.

Gli azzurri tornano a giocare contro gli estoni dopo il 5-0 della gara d’andata, giorno del debutto in panchina del nuovo commissario tecnico Gattuso. L’Italia è al momento seconda nel gruppo I, a 9 punti, e insegue la Norvegia prima a quota 15 ma con una partita in più.