Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un giovane è stato arrestato in flagranza per estorsione ai danni di un operatore economico. Il denaro, 5.000 euro, è stato sequestrato dai Carabinieri dopo la consegna avvenuta in provincia di Ragusa, in un bar di Comiso. I militari dell’Arma hanno agito in borghese.

La consegna dei soldi a Comiso osservata dai militari

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’arresto è stato eseguito dai militari del Comando Provinciale di Ragusa. Durante il servizio quotidiano, i Carabinieri hanno appreso che l’operatore economico, ragusano, avrebbe ricevuto una richiesta estorsiva e che il denaro avrebbe potuto essere consegnato a breve in un locale pubblico della zona comisana.

Le informazioni raccolte hanno permesso di individuare il presunto autore e le modalità dell’incontro: il giovane, originario di Vittoria, avrebbe raggiunto la vittima vestito di nero e a bordo di uno scooter. Sono stati quindi predisposti servizi di osservazione e controllo. I militari hanno notato il ragazzo entrare con atteggiamento guardingo in un bar, dove lo attendeva un’altra persona, ritenuta la possibile vittima.

Il sequestro del denaro

Gli operanti in abiti civili hanno osservato il passaggio di una busta da una mano all’altra e hanno visto il giovane nasconderla in un marsupio. Sono intervenuti subito dopo, sottoponendolo a perquisizione personale e del veicolo. Nella busta sono stati trovati 5.000 euro, ritenuti il provento dell’estorsione appena consumata. La persona che avrebbe consegnato il denaro, sentita nell’immediatezza, ha confermato la ricostruzione.

Il giovane non ha saputo spiegare la provenienza della somma e non ha fornito indicazioni sul motivo per cui l’avesse ricevuta. Informata l’Autorità giudiziaria, è stato arrestato e, concluse le formalità, accompagnato nella Casa circondariale di Ragusa, a disposizione dei magistrati. Il denaro è stato sequestrato.