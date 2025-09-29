Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state arrestate a Messina con l’accusa di estorsione ai danni di un anziano. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale cittadino, su richiesta della Procura della Repubblica. I due indagati, un uomo e una donna, sono stati accusati di aver minacciato la vittima per ottenere denaro, sfruttando la paura della divulgazione di una relazione extraconiugale. I fatti si sono svolti nei mesi scorsi nella città siciliana, dove la vicenda è stata ricostruita dagli investigatori della Squadra Mobile.

Le indagini e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo la denuncia di un reato ai danni di un uomo di 85 anni. Gli agenti hanno avviato una serie di accertamenti che hanno permesso di identificare i presunti responsabili: un uomo e una donna, entrambi originari di Messina. I due sono stati ritenuti gravemente indiziati di estorsione, avendo costretto la vittima, tramite minacce, a consegnare in più occasioni somme di denaro per un totale di 800 euro.

La dinamica dei fatti

Gli investigatori della Sezione antirapina della Squadra Mobile hanno ricostruito la vicenda in tutte le sue fasi. Secondo quanto emerso, i due complici avrebbero avvicinato l’anziano, minacciandolo di rendere pubblica una presunta relazione extraconiugale tra lui e la donna coinvolta. Sotto la pressione delle minacce, la vittima ha ceduto e ha consegnato diverse somme di denaro, che nel complesso hanno raggiunto la cifra di 800 euro.

L’azione della Procura e il provvedimento cautelare

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha coordinato le indagini e, sulla base degli elementi raccolti dagli agenti, ha richiesto al G.I.P. l’emissione di una misura restrittiva. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta, disponendo la custodia cautelare agli arresti domiciliari per entrambi gli indagati.

Le garanzie per gli indagati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, si sottolinea che, in questa fase delle indagini preliminari, i due arrestati devono essere considerati innocenti fino a una sentenza definitiva che ne accerti le responsabilità. Il procedimento giudiziario si svolgerà nel rispetto del contraddittorio tra le parti e delle garanzie difensive, e potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha suscitato attenzione in città, soprattutto per la vulnerabilità della vittima, un uomo di 85 anni, e per la modalità con cui sarebbe stata messa in atto l’estorsione. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di denunciare tempestivamente simili episodi, sottolineando l’efficacia delle indagini svolte in collaborazione con la Procura della Repubblica di Messina.

