Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Minacce ripetute dentro un ristorante di Trento per ottenere subito il pagamento di un presunto debito, poi anche un sequestro di persona. Sono le accuse che hanno portato i carabinieri a eseguire un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone, rintracciate tra Padova, Carpi, Mestre, Firenze, Signa, Novara, Treviso e Castelfranco Veneto. Sono ritenute gravemente indiziate di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di due persone che vivono a Trento, una delle quali titolare del locale. L’indagine è partita da un intervento dei militari nei primi giorni di ottobre.