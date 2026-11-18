Estorsione con metodo mafioso al ristorante di Trento, minacce per un debito e un sequestro: 8 arresti
Otto arresti per estorsione aggravata: Carabinieri colpiscono rete mafiosa in diverse città italiane.
Minacce ripetute dentro un ristorante di Trento per ottenere subito il pagamento di un presunto debito, poi anche un sequestro di persona. Sono le accuse che hanno portato i carabinieri a eseguire un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone, rintracciate tra Padova, Carpi, Mestre, Firenze, Signa, Novara, Treviso e Castelfranco Veneto. Sono ritenute gravemente indiziate di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di due persone che vivono a Trento, una delle quali titolare del locale. L’indagine è partita da un intervento dei militari nei primi giorni di ottobre.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.