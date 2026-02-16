Estorsione di stampo mafioso nel contesto del settore turistico tra Crotone e Catanzaro, sette arresti
Sette persone di Isola Capo Rizzuto arrestate dai Carabinieri di Crotone per estorsione e turbata libertà degli incanti nel settore turistico.
Sette arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri di Crotone contro la criminalità organizzata nel settore turistico della costa jonica. I provvedimenti sono stati eseguiti oggi su disposizione del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia per gravi indizi relativi ai reati di estorsione e turbata libertà degli incanti, aggravati dal metodo mafioso.
- L'operazione tra Crotone e Catanzaro
- Criminalità organizzata e settore turistico
- Le modalità investigative
- Le misure cautelari e la fase processuale
L’operazione tra Crotone e Catanzaro
L’operazione è stata portata a termine dai militari del Comando Provinciale di Crotone – Reparto Operativo Nucleo Investigativo.
L’attività investigativa, definita complessa e impegnativa, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e ha preso avvio da un episodio di danneggiamento avvenuto all’interno di una struttura turistica situata lungo la costa jonica.
Criminalità organizzata e settore turistico
Secondo quanto emerso dalle indagini, i fatti contestati si sono sviluppati nel contesto della presenza della criminalità organizzata locale nel settore turistico della zona costiera di Isola Capo Rizzuto.
Gli investigatori hanno ricostruito una serie di episodi di estorsione e turbata libertà degli incanti maturati proprio in questo ambiente, e aggravati dall’utilizzo del cosiddetto metodo mafioso.
Le modalità investigative
L’attività degli inquirenti si è articolata attraverso diversi strumenti: sono state raccolte informazioni da persone in grado di riferire sui fatti, effettuate attività di intercettazione e svolte analisi documentali.
Questi elementi hanno permesso di delineare, nella fase delle indagini preliminari, la gravità indiziaria a carico dei sette soggetti di Isola Capo Rizzuto coinvolti nell’inchiesta.
Le misure cautelari e la fase processuale
L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia.
L’operazione si inserisce nella fase delle indagini preliminari, che dovranno essere successivamente verificate nel contraddittorio processuale con la difesa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.