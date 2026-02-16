Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sette arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri di Crotone contro la criminalità organizzata nel settore turistico della costa jonica. I provvedimenti sono stati eseguiti oggi su disposizione del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia per gravi indizi relativi ai reati di estorsione e turbata libertà degli incanti, aggravati dal metodo mafioso.

L’operazione tra Crotone e Catanzaro

L’operazione è stata portata a termine dai militari del Comando Provinciale di Crotone – Reparto Operativo Nucleo Investigativo.

L’attività investigativa, definita complessa e impegnativa, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e ha preso avvio da un episodio di danneggiamento avvenuto all’interno di una struttura turistica situata lungo la costa jonica.

Criminalità organizzata e settore turistico

Secondo quanto emerso dalle indagini, i fatti contestati si sono sviluppati nel contesto della presenza della criminalità organizzata locale nel settore turistico della zona costiera di Isola Capo Rizzuto.

Gli investigatori hanno ricostruito una serie di episodi di estorsione e turbata libertà degli incanti maturati proprio in questo ambiente, e aggravati dall’utilizzo del cosiddetto metodo mafioso.

Le modalità investigative

L’attività degli inquirenti si è articolata attraverso diversi strumenti: sono state raccolte informazioni da persone in grado di riferire sui fatti, effettuate attività di intercettazione e svolte analisi documentali.

Questi elementi hanno permesso di delineare, nella fase delle indagini preliminari, la gravità indiziaria a carico dei sette soggetti di Isola Capo Rizzuto coinvolti nell’inchiesta.

Le misure cautelari e la fase processuale

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia.

L’operazione si inserisce nella fase delle indagini preliminari, che dovranno essere successivamente verificate nel contraddittorio processuale con la difesa.

