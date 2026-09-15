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È stato eseguito un arresto per estorsione nel centro storico di Lucca. Un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza mentre riceveva denaro da un commerciante, dopo una richiesta indebita accompagnata da minacce di ritorsioni.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto la mattina scorsa, al termine di un’attività investigativa che ha permesso di documentare una consegna illecita di denaro. L’operazione è stata portata a termine dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lucca, con il supporto delle Stazioni di Lucca e Ponte a Moriano.

L’indagine ha preso avvio dopo che un commerciante del centro storico si è rivolto all’Arma, denunciando di aver ricevuto una richiesta estorsiva da parte di un conoscente. L’uomo, secondo quanto riferito, aveva avanzato una richiesta indebita di 1.000 euro, minacciando ritorsioni in caso di mancato pagamento.

L’incontro monitorato e l’arresto in flagranza

Nella mattinata, i Carabinieri hanno seguito a distanza di sicurezza l’incontro tra la vittima e l’indagato, che si è presentato presso l’esercizio commerciale reiterando con insistenza la richiesta di denaro. Di fronte alle minacce, il commerciante ha consegnato 250 euro nel tentativo di allontanare l’uomo. Immediatamente dopo la consegna, i militari sono intervenuti, recuperando la somma e restituendola alla vittima, quindi procedendo all’arresto in flagranza.

Le conseguenze dell’operazione e la posizione dell’arrestato

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Lucca, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale cittadina, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

IPA