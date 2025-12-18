Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 11 indagati e numerose perquisizioni il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro la estorsione mafiosa ai danni di imprenditori. L’azione, coordinata dalla Procura Distrettuale di Lecce e dalla Procura di Taranto, è stata condotta nelle prime ore del 18 dicembre nelle province di Taranto e Lecce, con il coinvolgimento di diversi reparti specializzati. Secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine, le indagini hanno permesso di ricostruire una serie di reati gravi, tra cui incendio e intralcio alla giustizia, commessi con modalità mafiose e con l’uso di armi da fuoco.

Operazione “ARGAN”: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione denominata “ARGAN” rappresenta il risultato di un’articolata attività investigativa avviata nell’ottobre 2023 e conclusasi nel settembre 2025. L’azione si è svolta sotto la direzione della Procura Distrettuale della Repubblica di Lecce e della Procura di Taranto, con il supporto del G.I.P. del Tribunale di Lecce che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare. L’intervento ha visto impegnati i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto, con il supporto delle Compagnie di Martina Franca, Manduria, Castellaneta, del 6° Nucleo Elicotteri di Bari, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, delle Aliquote di Primo Intervento della Sezione Radiomobile di Brindisi e di tre unità cinofile del Nucleo di Modugno.

Le accuse: estorsioni, incendi e metodo mafioso

Il procedimento penale riguarda 11 persone, accusate a vario titolo di estorsione pluriaggravata, incendio pluriaggravato, intralcio alla giustizia, porto di armi da sparo e relative munizioni, evasione continuata ed esercizio abusivo della professione. Tutti i reati sarebbero stati commessi con il cosiddetto “metodo mafioso”. Le indagini hanno permesso di documentare una serie di estorsioni ai danni di imprenditori della provincia di Taranto, costretti a versare ingenti somme di denaro, spesso in modo periodico, dopo essere stati oggetto di atti intimidatori come l’incendio delle loro autovetture.

Le modalità: intimidazioni e pianificazione

Secondo gli inquirenti, le richieste estorsive erano precedute da atti intimidatori accuratamente pianificati. Gli indagati avrebbero effettuato sopralluoghi presso le abitazioni e i luoghi frequentati dalle vittime, studiandone le abitudini e verificando la presenza di sistemi di videosorveglianza, per poi scegliere il momento più opportuno per colpire. L’obiettivo era massimizzare l’effetto intimidatorio e ridurre il rischio di essere identificati.

Le vittime: imprenditori della provincia di Taranto

Le vittime sono imprenditori attivi in diversi settori economici, tra cui quello ricettivo (lidi balneari e strutture alberghiere della fascia costiera) e varie attività commerciali. Le indagini hanno accertato che il gruppo criminale si sarebbe procurato armi da fuoco, utilizzate per la commissione di alcuni dei reati contestati. In un episodio, uno degli indagati avrebbe esploso colpi di pistola dopo un incidente stradale, con l’intento di intimidire l’altro automobilista e dissuaderlo dal contattare le forze dell’ordine.

Il ruolo del 54enne: regia criminale anche dal carcere

Elemento centrale dell’indagine è la figura di un 54enne con precedenti per omicidio, traffico di stupefacenti e associazione finalizzata alle estorsioni. Nonostante fosse stato detenuto prima in carcere e poi agli arresti domiciliari, avrebbe continuato a dirigere e coordinare le attività illecite del gruppo, mantenendo costanti contatti con l’esterno grazie a una rete di collaboratori. In alcune intercettazioni, le vittime lo definivano “un uomo d’onore”, manifestando un evidente stato di assoggettamento psicologico.

Intralcio alla giustizia e minacce ai testimoni

L’attività investigativa ha permesso di documentare anche condotte finalizzate all’intralcio alla giustizia, poste in essere durante procedimenti penali a carico del 54enne. Arrestato nel novembre 2023 per estorsione nei confronti di un imprenditore, avrebbe imposto il licenziamento di un dipendente sotto minaccia di gravi ritorsioni. Prima dell’inizio del processo, la vittima sarebbe stata avvicinata e intimidita per impedirle di costituirsi parte civile, mentre le minacce si sarebbero estese anche a due testimoni, uno dei quali avrebbe chiesto indicazioni su cosa dichiarare in aula.

Abuso della professione forense: il caso della 35enne

Tra i reati contestati figura anche l’esercizio abusivo della professione forense, attribuito a una 35enne di Pulsano. Pur priva di abilitazione, si sarebbe qualificata come avvocato del Foro di Taranto e avrebbe svolto il ruolo di difensore di fiducia di uno degli indagati, accedendo anche all’Istituto Penitenziario di Lecce per trasmettere comunicazioni all’esterno sotto forma di “pizzini”, eludendo i controlli.

La compagna del 54enne e il linguaggio criptico

Le indagini hanno evidenziato che l’attività criminale non si sarebbe mai interrotta, nonostante la detenzione del 54enne. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto dalla sua compagna, incaricata di organizzare incontri con le vittime in luoghi pubblici e insospettabili, utilizzando un linguaggio criptico. In alcune conversazioni, le vittime che decidevano di pagare venivano definite “persone educate” dagli indagati.

Omertà e stato di assoggettamento delle vittime

Lo stato di assoggettamento e la diffusa omertà delle vittime emergono da diversi episodi. In un caso, un imprenditore a cui era stata incendiata l’auto ha dichiarato ai Vigili del Fuoco di aver subito un guasto meccanico inesistente. In un’altra intercettazione, un imprenditore edile manifestava la propria frustrazione affermando: «Questi mi stanno togliendo la vita».

Simulazione di invalidità per ottenere benefici penitenziari

Durante la detenzione, il 54enne avrebbe simulato uno stato di invalidità per ottenere benefici penitenziari, vantandosi delle sue doti attoriali con la compagna. In alcune conversazioni, affermava: «Io l’Oscar devo vincere», «Dentro l’ambulanza stavo come uno storpio», mentre la donna lo definiva “un attore nato”.

Le misure cautelari e la fase delle indagini

L’operazione si è conclusa con l’esecuzione delle misure cautelari e la traduzione di quattro arrestati presso gli istituti penitenziari di Taranto, Lecce e Bari. Seguiranno gli interrogatori di garanzia.

