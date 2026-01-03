Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo residente è stato arrestato con l’accusa di estorsione sessuale, dopo che il Tribunale di Cassino ha emesso una misura cautelare in carcere. L’arresto è avvenuto fuori regione, a seguito di un’indagine condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Sora. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo avrebbe minacciato le sue vittime, ricattandole con la diffusione di video a sfondo sessuale tramite falsi profili creati su piattaforme social come Instagram e WhatsApp, al fine di ottenere prestazioni sessuali.

Le indagini della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo la denuncia delle vittime, che si sono rivolte alle forze dell’ordine per segnalare le minacce ricevute. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Sora hanno avviato una serie di accertamenti, riuscendo a risalire all’identità dell’uomo nonostante questi avesse utilizzato diversi profili falsi per celare la propria identità e perpetrare le sue azioni illecite.

Il modus operandi dell’indagato

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe agito con più azioni nel tempo, sfruttando la popolarità di piattaforme come Instagram e WhatsApp per entrare in contatto con le vittime. Dopo aver ottenuto materiale video a sfondo sessuale, avrebbe minacciato le persone coinvolte di diffondere i filmati se non avessero ceduto alle sue richieste di natura sessuale. Questa forma di ricatto rappresenta una grave violazione della privacy e della dignità delle vittime, che si sono trovate in una situazione di forte disagio e pressione psicologica.

