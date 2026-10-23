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Quattro persone sono state raggiunte da misure cautelari per estorsioni, tentate e consumate, ai danni di imprenditori del Vallo di Lauro, in provincia di Avellino. Le richieste di denaro, secondo l’accusa, sarebbero state avanzate per agevolare il clan camorristico Graziano: tre indagati sono in carcere e uno ai domiciliari.

Vallo di Lauro: le indagini e le accuse, nel mirino il clan camorristico Graziano

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il provvedimento è stato eseguito dai militari del Comando provinciale di Avellino ed è stato emesso il 21 ottobre 2026 dall’Ufficio del Gip del Tribunale di Napoli. I destinatari sono ritenuti gravemente indiziati di più episodi di estorsione, aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione del clan Graziano, storicamente attivo nella zona.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Baiano, ha esaminato fatti avvenuti tra febbraio e settembre 2026. Gli investigatori hanno svolto intercettazioni, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, analizzato filmati di videosorveglianza, effettuato riconoscimenti fotografici e raccolto sommarie informazioni.

Le richieste di “regalo” e “messa a posto”

Le contestazioni riguardano imprenditori che si erano aggiudicati lavori pubblici nel Vallo di Lauro. Le somme richieste sarebbero state calcolate in percentuale sul valore degli appalti oppure pretese con pagamenti periodici, presentati come un “regalo” o una “messa a posto”. Gli indagati avrebbero agito a nome del clan e minacciato le vittime di ritorsioni violente, fino a costringerle a rinunciare ai lavori.

Gli elementi raccolti sono stati integrati con un ulteriore tentativo di estorsione ai danni degli affidatari di un importante appalto pubblico a Lauro. Le verifiche hanno inoltre permesso di accertare che uno degli episodi, inizialmente contestato come tentato, si è concretizzato con la consegna a uno degli indagati di 1.000 euro, indicati come “regalo” per lavori svolti sul territorio.

Le misure cautelari

Il Gip di Napoli ha confermato l’impianto accusatorio sulle estorsioni già ricostruito nel fermo disposto dalla Direzione distrettuale antimafia il 30 settembre ed eseguito il 2 ottobre 2026. Una precedente ordinanza cautelare del Gip del Tribunale di Avellino era stata emessa il 3 ottobre 2026, valutando positivamente parte degli indizi.

Due indagati erano già detenuti e hanno ricevuto la notifica in carcere; un terzo, già agli arresti domiciliari, è stato raggiunto dal provvedimento nella propria abitazione. Il quarto, scarcerato nel frattempo in seguito a una decisione del Tribunale del Riesame di Napoli, è stato condotto in carcere.

IPA