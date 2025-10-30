Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Estorsioni e attentato dinamitardo: un uomo di 36 anni, residente ad Andria, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, per una serie di reati commessi tra giugno e agosto 2023 ai danni di 10 imprenditori locali. Le accuse riguardano minacce, estorsioni e un attentato con esplosivo contro un’abitazione privata.

L’attentato dinamitardo e le minacce

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è il risultato di un’indagine approfondita condotta dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani. L’attività investigativa è nata dalla necessità di rispondere a una serie di episodi di danneggiamento che hanno colpito esercizi commerciali e attività imprenditoriali nel corso del 2023 nella città di Andria. Gli investigatori hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del sospettato, individuandolo come autore di un attentato dinamitardo avvenuto nel maggio dello stesso anno.

Nel dettaglio, il 36enne è stato ritenuto responsabile di aver fatto esplodere un ordigno nella periferia di Andria, danneggiando il portone d’ingresso di una palazzina appartenente a una famiglia di imprenditori attivi nel settore dei trasporti. Pochi giorni dopo l’episodio, la vittima ha ricevuto un sms intimidatorio, inviato da un’utenza intestata a un soggetto straniero, in cui veniva esortata a “mettersi in regola”.

Le lettere minatorie e le richieste estorsive

Nel corso delle indagini, presso il Centro Meccanizzato Postale di Modugno, sono state rinvenute tre lettere indirizzate ad altrettanti imprenditori di Andria, operanti nei settori dei trasporti e del commercio di prodotti ortofrutticoli. All’interno delle missive, i Carabinieri hanno trovato una cartuccia calibro 7,65 e un foglio manoscritto con lo stesso invito a “mettersi in regola”. Anche in questi casi, le vittime hanno ricevuto sms dal contenuto analogo, a conferma di una strategia di estorsione sistematica.

Le modalità operative e il silenzio delle vittime

Attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, oltre a servizi di osservazione e perquisizioni, i Carabinieri hanno documentato come l’indagato abbia avanzato richieste estorsive a 10 imprenditori in un breve arco temporale. Solo una delle vittime ha trovato il coraggio di denunciare i fatti alle autorità, mentre le altre hanno preferito non rivolgersi alle forze dell’ordine, permettendo così che le condotte intimidatorie si protraessero senza ostacoli.

Il pagamento e la somma consegnata

Dalle indagini è emerso che almeno una delle vittime ha ceduto alle pressioni dell’indagato, consegnando la somma di 40.000 Euro. Gli inquirenti sottolineano come il silenzio e la mancata denuncia favoriscano l’azione delle organizzazioni criminali, mentre la collaborazione con le autorità rappresenta l’unico strumento efficace per tutelare le vittime e il tessuto economico locale.

Il provvedimento cautelare e le fasi successive

Il quadro indiziario raccolto dai Carabinieri è stato condiviso dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che ha richiesto l’emissione della misura cautelare. Il Gip del Tribunale di Bari ha accolto la richiesta, disponendo la cattura del sospettato.

