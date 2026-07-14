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Settantanove persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere e 6 ai domiciliari, nel corso di una operazione a Reggio Calabria contro le osche della ‘ndrangheta dei De Stefano, Tegano e Condello. L’operazione, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, ha portato alla notifica di due ordinanze di custodia cautelare. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, porto e detenzione illegale di armi da fuoco. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori.