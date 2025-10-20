Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti tre arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione di armi ad Andria. I provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di altrettanti uomini, accusati di aver messo in atto una serie di estorsioni ai danni di commercianti locali, con minacce e violenze per imporre il proprio controllo sul territorio.

Operazione della Polizia: i dettagli dell’indagine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Sisco (Sezione investigativa del Servizio centrale operativo) di Bari e dalla Squadra mobile di Barletta Andria Trani. I destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare sono tre uomini di età compresa tra 34 e 38 anni, due dei quali già detenuti per altri motivi e ritenuti elementi di vertice del clan Pesce-Pistillo di Andria. La Direzione distrettuale antimafia aveva già disposto nei loro confronti dei provvedimenti cautelari nell’ottobre 2023.

Le accuse: estorsione, armi e metodo mafioso

Gli indagati sono accusati, a vario titolo e in concorso tra loro, di estorsione – sia consumata che tentata – aggravata dal metodo mafioso, oltre che di detenzione e porto illegale di armi e materiale esplodente in luogo pubblico. Le minacce rivolte alle vittime erano particolarmente gravi e violente, come dimostrano alcune intercettazioni: “Non ti ho fatto niente ancora… già vai zoppo!… Se scendo ti devo frantumare tutto… il cervello te lo devo pestare!… mettiti in regola… ti devi sistemare… la testa te la tiro…”.

L’inizio delle indagini: l’ordigno davanti alla casa della vittima

L’attività investigativa ha preso il via nel marzo 2023, dopo la deflagrazione di un ordigno rudimentale collocato davanti al portone di casa di una delle vittime di estorsione. Questo episodio ha fatto scattare le indagini, che hanno permesso di ricostruire una serie di estorsioni ai danni di almeno quattro imprenditori locali, attivi in diversi settori economici della città.

Le vittime e il clima di paura

Le condotte estorsive non sono mai state denunciate dalle vittime, nonostante fossero accompagnate da minacce e aggressioni violente. Le indagini hanno evidenziato come il clima di paura e sopraffazione imposto dagli indagati abbia impedito qualsiasi tentativo di ribellione o denuncia. L’Autorità giudiziaria ha riconosciuto l’aggravante del metodo mafioso, sottolineando la capacità degli arrestati di esercitare un controllo assoluto sul territorio, tale da garantire l’impunità delle proprie azioni criminali.

Le intercettazioni: minacce e controllo del territorio

Dalle numerose conversazioni intercettate dagli investigatori sono emerse le modalità con cui venivano avanzate le pretese estorsive. I toni e le parole utilizzate dagli arrestati lasciavano intendere chiaramente la volontà di esercitare un potere di controllo, arrivando a prospettare alle vittime l’impossibilità di continuare a lavorare in caso di mancato pagamento delle somme richieste e minacciando pesanti rappresaglie fisiche.

Il ruolo del clan Pesce-Pistillo

Due dei tre uomini arrestati risultano già detenuti per altri reati e sono ritenuti elementi di vertice del clan Pesce-Pistillo di Andria. Il loro ruolo apicale nell’organizzazione criminale ha consentito di esercitare un controllo capillare sul territorio, rendendo difficile per le vittime sottrarsi alle richieste estorsive e alle minacce.

IPA