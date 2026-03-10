Estradato dalla Colombia il boss Emanuele Gregorini, chi è "Dollarino" e il suo ruolo nell'alleanza tra mafie
Emanuele Gregorini, alias 'Dollarino', estradato dalla Colombia, è accusato di legami mafiosi in Italia.
È arrivato nelle scorse ore in Italia, estradato dalla Colombia, il presunto boss Emanuele Gregorini, detto “Dollarino“, imputato nel procedimento milanese sulla presunta alleanza tra esponenti delle tre mafie, Cosa Nostra, camorra e ‘ndrangheta, scaturito dall’inchiesta “Hydra” della dda di Milano e dei carabinieri del nucleo investigativo. Gregorini, come si legge in un comunicato del procuratore Marcello Viola, è “ritenuto esponente del ‘sistema mafioso lombardo’ in qualità di rappresentante del clan camorristico ‘romano'”. Oggi con “un volo proveniente da Bogotà” il presunto boss è arrivato all’aeroporto “di Milano Linate, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia”. L’arrestato, detenuto nelle carceri colombiane fino alla definizione della procedura estradizionale, è stato portato ora nel carcere di Voghera (Pavia). Il 12 marzo verrà celebrata a Milano l’udienza preliminare “per valutare il suo rinvio a giudizio”.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.