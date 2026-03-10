Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È arrivato nelle scorse ore in Italia, estradato dalla Colombia, il presunto boss Emanuele Gregorini, detto “Dollarino“, imputato nel procedimento milanese sulla presunta alleanza tra esponenti delle tre mafie, Cosa Nostra, camorra e ‘ndrangheta, scaturito dall’inchiesta “Hydra” della dda di Milano e dei carabinieri del nucleo investigativo. Gregorini, come si legge in un comunicato del procuratore Marcello Viola, è “ritenuto esponente del ‘sistema mafioso lombardo’ in qualità di rappresentante del clan camorristico ‘romano'”. Oggi con “un volo proveniente da Bogotà” il presunto boss è arrivato all’aeroporto “di Milano Linate, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia”. L’arrestato, detenuto nelle carceri colombiane fino alla definizione della procedura estradizionale, è stato portato ora nel carcere di Voghera (Pavia). Il 12 marzo verrà celebrata a Milano l’udienza preliminare “per valutare il suo rinvio a giudizio”.