Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un 27enne cittadino rumeno per furto e spaccio di droga a Como, dopo essere stato estradato dalla Svizzera. L’uomo, già detenuto oltreconfine, è stato consegnato alle autorità italiane il 21 agosto per scontare una pena definitiva. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato, che ha agito in collaborazione con le autorità elvetiche e il Tribunale di Torino.

Arresto e consegna alle autorità italiane

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 21 agosto scorso gli agenti dell’Ufficio Binazionale del Settore di Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso hanno preso in consegna il 27enne rumeno dalle autorità svizzere. L’uomo si trovava già detenuto in un carcere elvetico per furto e spaccio di droga, reati per i quali era stato condannato anche in Italia.

La condanna e i reati contestati

Il giovane era stato riconosciuto colpevole di diversi furti e della fabbricazione di documenti falsi. Il Tribunale di Torino aveva emesso nei suoi confronti una condanna a 2 anni e 3 mesi di reclusione nel dicembre 2021. La sentenza era divenuta definitiva, rendendo necessaria l’esecuzione della pena in Italia.

Procedura di estradizione e trasferimento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la procedura di estradizione è stata avviata per permettere il trasferimento del condannato dalla Svizzera all’Italia. Gli agenti della Polizia di Frontiera di Como hanno notificato il provvedimento all’uomo e lo hanno successivamente accompagnato presso la Casa Circondariale di Como, dove sconterà la pena residua.

La vicenda del 27enne rumeno estradato dalla Svizzera e arrestato a Como sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Grazie all’impegno della Polizia di Stato e delle autorità elvetiche, è stato possibile assicurare alla giustizia un soggetto responsabile di furto, spaccio di droga e altri reati, rafforzando la sicurezza del territorio e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

IPA