Estradato negli Stati Uniti l'hacker cinese Zewei Xu, arrestato a Malpensa: il video dell'operazione
Zewei Xu, hacker cinese estradato negli Usa, accusato di spionaggio e furto di segreti su vaccini e politiche
È stato estradato Zewei Xu, l’ingegnere cinese 33enne arrestato a Malpensa il 3 luglio dello scorso anno, su mandato degli Usa, con l’accusa di essere una spia. Nei giorni scorsi la Cassazione aveva rigettato il ricorso della difesa contro il provvedimento della corte d’appello di Milano che, il 27 gennaio di quest’anno, aveva dichiarato “l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione”. Dopo l’ok da parte della magistratura è arrivato il via libera dal ministero della Giustizia e Zewei Xu si trova già negli Stati Uniti. Secondo l’Fbi, l’uomo sarebbe stato parte di un team di hacker che nel 2020 avrebbe carpito informazioni anche su terapie e vaccini anti-Covid. E, su ordine del governo cinese, avrebbe anche carpito segreti sulle “politiche del governo statunitense”. L’uomo, dopo l’arresto, è stato in carcere a Busto Arsizio (Varese), ha sempre respinto le accuse.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.