Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato estradato Zewei Xu, l’ingegnere cinese 33enne arrestato a Malpensa il 3 luglio dello scorso anno, su mandato degli Usa, con l’accusa di essere una spia. Nei giorni scorsi la Cassazione aveva rigettato il ricorso della difesa contro il provvedimento della corte d’appello di Milano che, il 27 gennaio di quest’anno, aveva dichiarato “l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione”. Dopo l’ok da parte della magistratura è arrivato il via libera dal ministero della Giustizia e Zewei Xu si trova già negli Stati Uniti. Secondo l’Fbi, l’uomo sarebbe stato parte di un team di hacker che nel 2020 avrebbe carpito informazioni anche su terapie e vaccini anti-Covid. E, su ordine del governo cinese, avrebbe anche carpito segreti sulle “politiche del governo statunitense”. L’uomo, dopo l’arresto, è stato in carcere a Busto Arsizio (Varese), ha sempre respinto le accuse.