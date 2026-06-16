Estrazione lettera esame Maturità 2026, data consultabile sul registro elettronico: massimo 5 orali al giorno

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È il giorno dell’estrazione della lettera per la data del colloquio orale dell’esame di Maturità 2026, consultabile sul registro elettronico. Nella mattinata di oggi martedì 16 giugno, alle ore 8,30, ha preso il via la riunione plenaria che coinvolge le commissioni d’esame. Il limite è di massimo 5 orali al giorno.

Quando è estratta la lettera per l’esame di Maturità 2026

Come ogni anno, anche nel 2026 si è deciso di estrarre una lettera dell’alfabeto per stabilire l’ordine con cui saranno ascoltati i maturandi al colloquio orale.

Per l’esame di Maturità 2026, la data stabilità per la riunione plenaria delle commissioni d’esame, durante la quale si procede all’estrazione, è stata fissata per oggi martedì 16 giugno. Il via è scattato alle ore 8,30.

Dove trovare data e ora del colloquio orale dell’esame di Maturità 2026

Per scoprire la lettera estratta durante la riunione plenaria e, di conseguenza, il calendario dei colloqui per l’esame orale della Maturità 2026, è possibile consultare il registro elettronico o, in alternativa, contattare la segreteria del proprio istituto.

Quando iniziano gli orali dell’esame di Maturità 2026

I colloqui orali previsti per l’esame di Maturità 2026 prenderanno il via dopo gli scritti, anche se non c’è una data unica valida per tutti gli istituti.

La prima prova scritta della Maturità 2026 è in programma giovedì 18 giugno, mentre la seconda prova scritta si svolgerà il giorno successivo, venerdì 19 giugno.

La prima data utile per l’inizio della prova orale, quindi, è quella di lunedì 21 giugno. Il limite è di massimo 5 esami orali al giorno.

Come funziona l’esame orale per la Maturità 2026

La riforma voluta dal ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara ha introdotto novità rilevanti per il colloquio orale dell’esame di Maturità.

A partire dal 2026, sono previste quattro materie che potranno essere discusse in occasione del colloquio.

Non ci sarà il tradizionale documento iniziale, mentre, nella griglia di valutazione, è stato introdotto un nuovo indicatore, denominato “grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio”.

Un’altra novità è rappresentata dall’obbligo di sostenere l’esame orale: non saranno più ammessi “scene mute” volontarie come forma di sciopero, come avvenuto in diverse occasioni nel 2025. Chi deciderà di protestare alla Maturità 2026 non sarà promosso.