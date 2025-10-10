Estrazione Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi venerdì 10 ottobre 2025: numeri vincenti, quote, jackpot
Tutti i numeri e le combinazioni vincenti del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto di oggi
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 9 ottobre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 11 ottobre 2025.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|50
|79
|52
|88
|45
|Cagliari
|38
|69
|86
|25
|5
|Firenze
|86
|43
|66
|38
|31
|Genova
|33
|13
|45
|77
|9
|Milano
|1
|22
|59
|31
|54
|Napoli
|65
|70
|14
|53
|71
|Palermo
|51
|67
|82
|74
|84
|Roma
|46
|18
|33
|88
|8
|Torino
|78
|20
|23
|5
|65
|Venezia
|58
|33
|40
|51
|89
|Nazionale
|90
|74
|51
|41
|40
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 61 42 81 82 20 38
- Numero Jolly: 16
- Numero Superstar: 80
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 13 18 20 22 33 38 43 46 50 51 52 58 65 67 69 70 78 79 86
- Numero Oro: 50
- Doppio Oro: 50 79
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 1.863.895 euro con i premi del Superenalotto;
- 659.964 euro con i premi Superstar;
- 421.639 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|6
|21.278,24 €
|Punti 4
|210
|620,58 €
|Punti 3
|9.810
|39,93 €
|Punti 2
|180.147
|6,74 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è l’82 sulla ruota Nazionale, che non esce da ben 105 estrazioni.
|Bari
|82 (96)
|Cagliari
|85 (102)
|Firenze
|42 (92)
|Genova
|56 (69)
|Milano
|25 (95)
|Napoli
|25 (66)
|Palermo
|59 (86)
|Roma
|63 (78)
|Torino
|7 (76)
|Venezia
|5 (92)
|Nazionale
|82 (105)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|49 (20)
|Cagliari
|90 (21)
|Firenze
|21 (19)
|Genova
|20 (20)
|Milano
|86 (24)
|Napoli
|11 (22)
|Palermo
|62 (22)
|Roma
|79 (21)
|Torino
|49 (20)
|Venezia
|45 (25)
|Nazionale
|32 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di giovedì 9 ottobre.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 62,4 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: