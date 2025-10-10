Estrazione Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi venerdì 10 ottobre 2025: numeri vincenti, quote, jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 9 ottobre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 11 ottobre 2025.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 50 79 52 88 45 Cagliari 38 69 86 25 5 Firenze 86 43 66 38 31 Genova 33 13 45 77 9 Milano 1 22 59 31 54 Napoli 65 70 14 53 71 Palermo 51 67 82 74 84 Roma 46 18 33 88 8 Torino 78 20 23 5 65 Venezia 58 33 40 51 89 Nazionale 90 74 51 41 40

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 61 42 81 82 20 38

Numero Jolly: 16

Numero Superstar: 80

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 13 18 20 22 33 38 43 46 50 51 52 58 65 67 69 70 78 79 86

Numero Oro: 50

Doppio Oro: 50 79

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

1.863.895 euro con i premi del Superenalotto;

659.964 euro con i premi Superstar;

421.639 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 6 21.278,24 € Punti 4 210 620,58 € Punti 3 9.810 39,93 € Punti 2 180.147 6,74 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è l’82 sulla ruota Nazionale, che non esce da ben 105 estrazioni.

Bari 82 (96) Cagliari 85 (102) Firenze 42 (92) Genova 56 (69) Milano 25 (95) Napoli 25 (66) Palermo 59 (86) Roma 63 (78) Torino 7 (76) Venezia 5 (92) Nazionale 82 (105)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 49 (20) Cagliari 90 (21) Firenze 21 (19) Genova 20 (20) Milano 86 (24) Napoli 11 (22) Palermo 62 (22) Roma 79 (21) Torino 49 (20) Venezia 45 (25) Nazionale 32 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di giovedì 9 ottobre.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 62,4 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

